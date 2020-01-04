beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili yurt dışında da ilgi gördü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi...

GENEL 04.01.2020, 14:06
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili yurt dışında da ilgi gördü
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Valilik ve belediyeye basına kapalı ziyarette bulunan Bakan Mustafa Varank daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sanayiciler de yer aldı.
'KENDİMİZE İDDİALI HEDEFLER KOYDUK'
Toplantıda konuşan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi. Bu amaçla eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklandığını hatırlatan Bakan Varank, "Kendimize iddialı hedefler koyduk. Bu hedeflere yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabii bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen kazanır" dedi.
'ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDEKİ ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ'
Bakanlık olarak iş insanlarını üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç- tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" diye konuştu.
'BUYURUN SİZE SERMAYE'
Yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun bir diğer vizyoner politika olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken, onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla 'fikrim var ama sermayem yok' diyenlere buyurun size sermaye diyoruz."
'İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRDIK'
2019 yılı ihracat rakamlarının açıklamasıyla 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığını da kaydeden Mustafa Varank, "Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ben Afyonkarahisar'ı gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018'e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar'da bu oran yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento, cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici. Tabii bu başarıya ulaşmada sunduğumuz desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. 3 bin KOBİ; girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB'den faydalanıyor. KOBİ'ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar ve yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Bildiğiniz gibi kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. KOSGEB de bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılamaya başladı. Yani işletmelerimiz, bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabilecek. Bu destek programımız sürekli başvuruya açık, başvurularınızı bekliyoruz" diye konuştu.
'ÖNCEKİ SENEYE GÖRE YÜZDE 147 ARTTI'
TÜBİTAK Sanayi- Doktora Programı'nın başvuru sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Mustafa Varank, "İlk defa geçen sene uygulamaya başladığımız bu programla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan da işgücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlıyoruz. Böylece yetişmiş insan gücümüz hiç ara vermeksizin çalışma hayatına atılıyor. İşte bu program ikinci çağrısında rekor talep aldı. Başvuran firma sayısı bir önceki seneye göre yüzde 147 arttı" dedi.
'DÜNYADA İLGİ GÖRDÜ'
Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle dedi:
"Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak gerek teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."

　

Yorumlar (0)
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:35
Akşam 17:56
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 19 35
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 19 29
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 18 10
izmir escort