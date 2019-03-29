Bakan Varank: Türkiye bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini belirterek, "Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi. Artık Türkiye istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlemiz, bu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek" dedi.Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 'Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Huawei Genel Müdürü Cem Zhao, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile bilişim vadisinde yer alan firmaların yetkilileri katıldı. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istediklerini söyleyerek, "Bakanlık olarak milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yola çıktık. Vizyonumuzun temeline yüksek katma değerli üretimi yerleştirdik. Biz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Tabi bunu yaparken; günceli çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmemiz ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bugün imzalayacağımız protokol, ülkemizi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapmak adına oldukça önemli bir adım. Huawei ve Bilişim Vadisi Tübitak'ın öncül Ar-Ge laboratuvarı destek programı çerçevesinde birlikle çalışacak. Biz bu programla, dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge faaliyetlerini, ülkemizde yürütmelerini sağlıyoruz. Destekten faydalanan firmalar yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ülkemize taşıyorlar. Bugün imzaladığımız işbirliğinin ana teması 'akıllı şehirler.' Nitekim seçim manifestomuzda da kentsel tasarıma ne denli önem verdiğimizi vurgulamıştık. Teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanıp, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açmak istiyoruz. Tabi bunları yaparken de milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik etmenin peşindeyiz. Çok somut bir adımı 2 hafta önce Esenler'de attık. Burada örnek bir akıllı şehri hayata geçirerek, sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Esenler ayrıca ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama test merkezine de ev sahipliği yapacak. Elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları burada gerçek bir şehir ortamında denenebilecek. Oldukça iddialı ve heyecan verici bir projeden bahsediyoruz" dedi.'KAZANAN TÜRKİYE'NİN GENÇ BEYİNLERİ OLACAK'Türkiye'nin güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burası coğrafi açıdan da çok avantajlı. Vadinin çevresinde Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsü olan Tübitak Gebze Yerleşkesi var. Kocaeli, Gebze Teknik, Sabancı üniversitelerinin yanı sıra; Sakarya ve Bursa'da yer alan üniversiteler, buranın en önemli artılarından. Çevredeki teknoparklar, serbest bölgeler ve sanayi bölgeleri müthiş bir potansiyel sunuyor. İstanbul'a yakınlığına değinmemize bile gerek yok. Dolayısıyla; yatırım yapacak Ar-Ge firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına zahmetsiz erişimi mümkün. Tüm bunlara; ulaşım kolaylığı ve çeşitliliğini de eklediğimizde, küresel oyuncular için eşsiz bir lokasyon ortaya çıkıyor. İşte Huawei, Bilişim Vadisi'nde yer alarak; bahsettiğim imkânlara çok rahat bir şekilde erişebilecek. Bu işbirliğinin oluşturacağı sinerji; yeni girişimlerin filizlenmesine ve yerlileşme sürecimizin küresel markalarla hızlanmasına da katkı sunacak. Aslında bugün verdiğimiz mesaj çok net. Türkiye güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip. Sunduğumuz imkânlar hem yerli, hem de yabancı yatırımcılar açısından oldukça cazip. Biz bu ekosistemi çok daha ileriye taşıyacak; katma değerle ve teknolojiyle üretmek için tüm mesaimizi harcayacağız. Sonuçta da kazanan Türkiye olacak, Türkiye'nin genç beyinleri olacak."'DÜNYANIN EN İYİ ARAŞTIRMACILARI ÜLKEMİZE TAŞINMAYA KARAR VERDİ'Bakan Varank, bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini belirterek, şöyle konuştu:"Bugün itibariyle gurur duyarak açıklıyoruz ki; 30'u aşkın ülkeden 200'ün üzerinde başvuru aldık. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambrıdge, Imperıal College, Yale'den araştırmacılarımız, profesörlerimiz var. 2007'de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu. Araştırmacıların çalıştıkları yerler arasında Intel, Amazon, Sıemens gibi teknoloji şirketleri, Cern gibi araştırma merkezleri var. Başvuru sayısında Amerika 1'nci sırada yer alıyor, onu İngiltere ve Almanya takip ediyor. Özetle şunu söyleyeyim. Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi. Bakın bu kıymetli araştırmacılar; milli teknolojilerin gelişimi ve ekonomik değere dönüşümünde kritik bir rol oynayacak. Karşılaştığımız bu yoğun ilgi; ülkemizde bilim yapma atmosferine yönelik temelsiz eleştirilere en güzel yanıt niteliğinde. Artık Türkiye istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlemiz bu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek" dedi.'TÜRKİYE'DE FAALİYET BAŞLAMIŞTIR'Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ise şöyle konuştu:"Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002'den bu yana Türkiye'de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan işbirliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye'nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye'de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye kararlıyız. Karşılıklı yararlı bir ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Huawei, 5G, IOT, AI, Cloud, Akıllı ve Güvenli Şehir/ Kampüs gibi birçok çözüm ve akıllı teknolojiyi küresel tecrübesiyle birlikte Türkiye'ye getirmek ve uygulamak için isteklidir."Konuşmaların ardından Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

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