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Bakan Varank: Seyir füzesi SOM-B2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Varank, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE...

GENEL 06.09.2019, 09:37

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakan Varank, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen füze için, "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.


 

 

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