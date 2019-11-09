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Bakan Varank: Sergiler medeniyetimizi dünyaya tanıtmak için çok önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz. Muhammed'in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî Sergisi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank, “Mevlid-i Nebi gibi...

GENEL 09.11.2019, 02:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz. Muhammed'in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî Sergisi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank, “Mevlid-i Nebi gibi sergiler, medeniyetimizi dünyaya tanıtmak için çok önemli" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Hz. Muhammed'in âlemi teşrifinin yıl dönümünde açılan Mevlid-i Nebî Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Serginin açılışında konuşan Bakan Varank, “Bu güzel sergimizde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sergiler, bir zamanlar bilimde ve teknolojide aynı zamanda sanatta zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli. Ben MÜSİAD'a da teşekkür etmek istiyorum. Ancak iş insanlarının bu işe gerçek manada sahip çıkmasıyla biz sanatçımıza ve sanat eserlerimize hak ettiği değeri verebiliriz. FSMVÜ'ye de bu manada teşekkürlerimi iletiyorum. Biz evlendiğimiz zaman Betül Bilgin hocamız nikah davetiyemizin önündeki yazıyı yazan hocamızdı. Bu yüzden bu sergi de benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu sergi İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Hat, tezhip ve minyatür alanında çalışmalarda bulunan 33 sanatçının 40'a yakın eserinden meydana gelen sergi, 20 Aralık'a kadar MÜSİAD Genel Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


 

“HZ. MUHAMMED'E HİTAP EDEN BEYİTLER MEVCUT"

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, sergide Hz. Muhammed'den bahseden ayetler ve hadisler bulunduğuna dikkat çekti.

Subaşı, şöyle konuştu:

“Hat, tezhip ve minyatür dalındaki öğrencilerimiz ve hocalarımız Mevlid-i Nebi ile ilgili konular belirleyerek uzun zaman çalıştılar. Böyle bir sergiyi MÜSİAD ile gerçekleştirdik. Çok güzel bir sergi olduğunu düşünüyorum ve İstanbulluları bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Konu Mevlid-i Nebi olunca özellikle Hz. Peygamberden bahseden ayetler, hadisleri, O'na hitap eden beyitler ve mısraları işledik. Ben de hat sanatı ile 'Ümmetin olduğumuz devlet yeter, kısmetin kıldığımız izzet yeter' yazdım."


 

“ÖZGÜN ÇALIŞMALARI İÇİNDE BARINDIRIYOR"

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Betül Bilgin, serginin özgün çalışmaları içinde barındırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Hat, tezhip ve minyatür alanından birçok eser mevcut. Konsept itibariyle Mevlid-i Nebi yani Hz. Muhammed ile alakalı olan bir tema seçildi. Bu tema üzerine bu eserler oluşturuldu. 33 sanatçının katılımıyla 37 eserimiz var. Burada hem profesyonel hem de bu işe yeni başlamış profesyonel olmaya aday öğrencilerimiz var. Hepsi özgün ve ilk defa yapılmış eserler. Ben minyatür alanındaki eserlerimle sergide yer alıyoruz. Kainat Hz. Peygamber için yaratılmıştır bu konuyu baz aldım, bugün de ona ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı 'Niyaz' ismini verdim. O'nu asla temsil edemeyiz ama onunla ilgili ne hissediyorsak burada onu icra etmeye çalıştık."

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