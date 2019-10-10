Bakan Varank, 'Kafa Topu' oyununda rakibini yendi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, () - İZMİR'de Masomo şirketini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Müdürü Rudi Diriman ile tablet aracılığıyla 'Kafa Topu' oyununu oynadı. Rakibini yenen Bakan Varank, yeniden oynama önerisine ise, "Zirvede bırakmak lazım" esprisiyle karşılık verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir’in Bayraklı ilçesinde, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından oynanan 'Kafa Topu' adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketini ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelen Bakan Varank, oyun geliştiricisi olan şirketin İş Geliştirme Müdürü Rudi Diriman ile tablet aracılığıyla oynadığı karşılaşmayı kazandı. Varank, yeniden oynama önerisine ise, "Zirvede bırakmak lazım" esprisiyle karşılık verdi. Varank rakibi için de, "Sizi yenmek hoşuma gitti" dedi.

'SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Oyundan sonra açıklama yapan Bakan Varank, fikirlerin şirkete ve ürüne dönüşmesinin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu genç kardeşlerimiz de bunu başaran arkadaşlarımızdan. Oldukça mütevaziler ama gayet büyük bir yurt dışı yatırımı aldılar. 120 milyon kez indirilmiş oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor ve buradan bir gelir elde ediliyor. Bizim Ar-Ge ve tasarım merkezleri desteklerimiz var. Burası tasarım merkezleri desteklerimize başvuracak. Burası ülkemize ekonomik ve ihracat anlamında para kazandıran ve inovatif fikirlerin nasıl dünyada daha fazla gelir getiren işlere dönüştüğünü gösteren bir şirket" dedi. Şirketteki çalışanlardan çok memnun olduklarını aktaran Bakan Mustafa Varank, "Kendileri ile uzaktan iletişimimiz vardı. Oyunlarını ben de oynuyordum. Geldim ve onlarla tanıştım. Kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Biz gençlerimize, girişimcilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. İzmir bunların güzel örneklerinden biri. Oyun sektöründe Ankara, Eskişehir, İstanbul'da bu işlerle uğraşan kümelenme anlamında beraber hareket eden örneklerimiz var. Bu sektörü de desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

