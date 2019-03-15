Bakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor (2)

'İSLAM DÜŞMANLIĞI ARTARAK DEVAM EDİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cuma namazını Acıgöl ilçesindeki Merkez Camii'nde kıldıktan sonra alanda toplanan halka hitap etti. Yeni Zelanda'da çok elim bir hadisenin yaşandığını belirten Varank, "İslam ve göçmen düşmanı teröristler, cuma namazını kılmak üzere camide toplanan Müslüman kardeşlerimize ateş açtı ve 47 kardeşimizi şehit etti, onlarca yaralı var. İki Türk vatandaşımız da yaralıların arasındadır. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bunu bireysel bir eylem olarak ele alamayız. Dünyada maalesef İslam düşmanlığı ve ırkçılık çok yaygın bir biçimde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devlet ve ideologlar var. Dolayısıyla biz aslında bugüne kadar her gün neredeyse bir din kardeşimize yapılan saldırıları okuyoruz. Zaten on yıllardır bizim Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıkları eziyeti, İsrail'in yaptığı zulümleri okuyoruz, elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK DERSLER ALMAMIZ GEREKEN BİR DURUM'

Demokrasi havarisi Batı'dan bu zalim saldırılara karşı herhangi bir tepki ve durdurmak üzere bir aksiyon göremediklerini ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bu İslam düşmanı terörist belge de yazmış. O belgede aynen 'Bizim ezeli düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım. Ayasofya'yı tekrar alarak minarelerden kurtulmamız lazım. Boğaz'ın doğu tarafında yaşamaya hakkı var; ama eğer Boğaz'ın batı tarafına geçerlerse yani Avrupa'ya geçerlerse gideceğiz, cami ve minarelerini yerle bir edeceğiz' diye yazmış. Sayın Cumhurbaşkanımız sıkça beka meselesinden bahsediyor. Bazıları da 'Beka meselesi de neymiş?' diye Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştiriyor. İşte bu örnek bize çok büyük dersler almamız gereken bir durumdur."

Bakan Mustafa Varank, konuşmasının ardından ilçe sakinlerine bez torba dağıttı.



FOTOĞRAFLI