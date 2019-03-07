Bakan Varank: Engellilere özel tesis kurarak dünyaya açmayı planlıyoruz

ESKİŞEHİR, () - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de koşu ve antrenörlük eğitimlerinin yanı sıra engelliler için terapi merkezi olarak da faaliyet gösteren Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'na konaklama tesisi yaparak, dünyaya açmayı hedeflediklerini söyledi. Osmanlı'nın ilk harası olan tesisi ziyaret eden Varank, "Kalkınma ajansımız BEBKA eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Osmanlı Dönemi'nden bu yana at yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan ve adını Osmanlı'nın ilk harasını kuran 2'nci Mahmud'dan alan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Osmangazi Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Varank'a Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile 'cumhur ittifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhan Sakallı eşlik etti. Bakan Varank ve beraberindekiler, atlar için antrenör yetiştirilen okulda öğrencilerle bir araya geldi. Varank, Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Çalışkan'dan hem okul hem de okul bünyesinde faaliyet yürüten Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi aldı.

'DÜNYAYA AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Engellilere hipoterapiyle hizmet verilen tedavi merkezini gezen Bakan Varank, "Burada gördüklerimden oldukça heyecanlandım. Burası hem meslek yüksekokulu hem de engellilere hipoterapiyle hizmet veren bir tedavi merkezi. 'Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti' projesi vasıtasıyla hükümetimizin desteğiyle kurulmuş bir tesis. Burayı bir çekim merkezi haline getirmeliyiz. Engellilerimiz ve gazilerimiz buraya tedavi için geliyorlar ancak konaklama tesisi bulunmadığı için aynı gün ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bakanlık olarak bu bölgeden sorumlu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz. Engelli ve gazilerimiz için özel olarak yapılacak bu tesis sayesinde hem bu bireylerin tedavi süreçlerine destek olunacak hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

Ziyaret sırasında tesis yetkililerinden biri, Bakan Varank'a, "Atların kulaklarından anlayabilirsiniz ne yapabileceğini. Kulaklarını arkaya yatırdığı zaman sinirlenir" bilgisini verdi. Varank, atı eliyle besledi.

HEM ANTRENÖRLÜK HEM TERAPİ

Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Müdürü Çalışkan ise okulda atlar için antrenör yetiştirdiklerini belirterek, "Bunun yanı sıra turizm fakültesi öğrencilerinin atlı tur rehberi eğitimi var. Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin atçılık tesisini tanıma faaliyetleri var. İçinde bulunduğunuz tesis meslek yüksek okulu olarak her anlamda hem düz koşu hem antrenörlük hem de terapi merkezini bir arada bulunduran tek tesis" dedi.

Meslek yüksekokulu olarak 2007'den bu yana faaliyet gösterilen okuldaki öğretim sonrası işe yerleşme başarısının yüzde 90 olduğu belirtildi. Hem Türkiye Jokey Kulübü hem de Binicilik Federasyonu ile çalışılan okula, her sene 40- 45 öğrenci alınıyor. 7 gün 24 saat esasına göre öğretim görülen okulda, 90 dönümlük arazide faaliyet yürütülüyor. Okulda, 11 cinsten 23 at da eğitim çalışmalarında kullanılıyor.

YERLİ ANTİSERUM

Yüksekokuldaki atlar, aynı zamanda bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor. Akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlar, düşük dozlarda atlara enjekte ediliyor. Atlarda zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorlar oluşuyor. Bu antikorlar da atlardan plazma şeklinde alınıyor. Plazmalar ve içindeki değerli moleküller, okul dışındaki özel tesiste akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserumlara dönüştürülüyor. Burada yerli imkanlarla üretilen antiserumlar, yurt dışına satılıyor.

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