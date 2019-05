Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.KOBİ'lerin iş yapma şekilleri ve rekabet koşullarının dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki 4'üncü durağı Balıkesir oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, ‘KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat’ temasıyla gerçekleştirildi.İşletmelerin dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konularının masaya yatırıldığı etkinlikte açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan yaptı.'BU DEVRİN TİCARET YOLU İNTERNET'Dijital dönüşümü mitleştirmek yerine anlamaya çalışmanın gerekli olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, “Eskiden biliyorsunuz, tarihi İpek Yolu vardı, Baharat Yolu vardı. Bunu kullananlar ticaret yapar, zenginleşirdi. Bu devrin ticaret yolu internet. Her evin, her iş yerinin içinden geçiyor. Balıkesir’in bir ilçesinde ürettiğin ürünü, Avustralya’nın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun. 5 milyar insan, 25 trilyon dolarlık pazar, ekranın ucunda. İşini yaparken teknolojiyi kullanan şirket rakiplerine göre farklılaşıyor, öne çıkıyor. İşte bu nedenle Türkiye’de bir ilke imza attık. TOBB ETÜ’de Yapay Zeka Mühendisliği bölümünü kurduk. Gençlerimizi, dijital dünyaya hazırlayacağız. Ayrıca, küresel bir teknoloji şirketiyle birlikte İstanbul’da yeni bir girişimcilik merkezi kuruyoruz. Bu merkezde de Türk girişimcilerini dünyaya açacağız. Türkiye’de son dönemde teknoloji desteklemelerde ciddi artı sağlandı. Bütün bu gelişmelerin öncüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Sayın Mustafa Varank’tır" dedi.'TÜRKİYE’NİN DİJİTAL SKORU 69’A YÜKSELDİ'Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone ve TOBB işbirliği ile hayata geçirilen ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi kapsamında işletmelerle bir araya geldiklerini belirtti. Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin dijital skorlarını hesadıklarını ifade eden Deegean, “Dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ve dijital yolculuk eğitimlerinde ise KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69’a çıkardık. Bize büyük bir mutluluk ve gurur veren bu artış, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Vodafone olarak ürün ve hizmetlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.'AZ LAF, ÇOK İŞ’ İLKESİYLE YOL ALMANIN DERDİNDEYİZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 4 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında, KOBİ-Gel programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktıklarını belirtti. Varank, beklentilerinin üzerinde olan bin 742 proje başvurusu gerçekleştiğini ifade ederek, “Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı, çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz” dedi.'PROJE BAZLI İLERLEME'Önümüzdeki dönemde somut proje bazlı ilerlemenin, hem sürecin yönetimini, hem de oluşan etkiyi ölçme açısından daha etkili olacağını düşündüklerini kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:“TOBB ve diğer iş dünyası kuruluşlarının yer aldığı dijital dönüşüm platformunun da proje bazlı çalışmasında yarar olduğuna inanıyoruz. Bu işin liderliğini bakanlık olarak bizler sürdürmeye devam edeceğiz. İş dünyası kuruluşlarımızın proje önerilerini de bu projelerin fizibilitesi ve üreticiye katma değeri açısından tartışmak işitiyoruz. ‘Az laf, çok iş’ ilkesiyle yol almanın derdindeyiz. Tabi başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene İŞKUR ile bir protokol imzaladık. Böylece dijitalleşme alanında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesini dijitalleşme ile kaybolacak mesleklerde çalışanlara farklı beceri ve yeteneklerin kazandırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.Balıkesir’in sanayi anlamında bir cazibe merkezi haline getirmek için gerekli emeğin verileceğini söyleyen Bakan Varan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizler Balıkesir’in geleceğini çok parlak görüyoruz. Zaten burası turizmde ve tarımda parlayan bir yıldızdı. Ama inşallah buradaki otoyol projesinin tamamlanmasıyla Çanakkale Köprüsü ile birlikte inşallah burayı Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ dediğim andan itibaren bana, organize sanayi bölgesinin genişleme alanıyla ilgili konuyu aktarıyor. İnşallah o konuda gereken desteği vereceğiz. Balıkesir’i savunma sanayinde mühimmat anlamında büyük bir merkez haline getirecek bir tesisi ziyaret ettik. Diğer ziyaret ettiğimiz tesis ise kağıt fabrikasıydı. Onun detaylarına girmeyeceğim. Zaten basın müşavirim ‘Bunu şimdi söylemeyelim, tek tek verelim’ diye söylemeye geldi. Ama o tesis de gerçekten güzeldi. İnşallah onun ile ilgili açıklamayı birkaç gün için kamuoyunda yapacağız” şeklinde konuştu.BAŞARILI KOBİ’LER HİKAYELERİ PAYLAŞILDIAçılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen etkinliğin ilk panelinde, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde, 'Başarılı KOBİ Örnekleri' başlığı altında Göçmen Börek Kurucusu İlker Can Dönmez, Onnet Bilişim Kurucusu Mustafa Serkan Kubilay, Asemon Gıda Danışmanlık Kurucu Ortakları Sedat Çakan, Mustafa Birol ve KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları ele aldı ve KOBİ’ler başarılı dijitalleşme yolculuklarını aktardı.

FOTOĞRAFLI