Bakan Varank: Antarktika'da kalıcı üs kurmak istiyoruz

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Antarktika Bilim Üssü' projemiz oldukça vizyoner bir proje. Geçici bilim üssümüzü kurduk, orada bayrağımızı dalgalandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte 'Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp, üye ülke statüsüne geçip, orada kalıcı üs kurmak istiyoruz" dedi.

Yalova'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, valiliği ziyaret etti. Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Varank, anı defterini imzaladı. Bakan Varank, buradan ayrıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye'nin terörden arındırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Birkaç haftadır Doğu illerimizi ziyaret ediyorum. Kars, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman'a gittim. Son olarak çarşamba günü Tunceli'deydim. Hamdolsun, terörden arınmış, huzurun hakim olduğu bölge var Tunceli'de. Eskiden terörün kol gezdiği yerlerde biz sayın valimizle birlikte rafting yaptık. Teröristlerin cirit attığı dağlarda, 1950 rakımlı Çeltik Tepe'de askerlerimizle beraber dağlara karşı çayımızı içtik. Huzur gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi. Tabi şimdi bugün de Yalova'dayız. Biz Yalova'yı çok önemsiyoruz; çünkü Yalova'nın potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu güzel şehrin potansiyelini gerçekleştirmekten çok uzak bir şekilde nasıl 5 yılının heba edildiğini de maalesef görüyoruz. Bugün hizmete susamış bir Yalova var. 31 Mart'ı iple çeken, hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var. CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyen gelsin, Yalova'yı ziyaret etsin, diyorum. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan, 1 yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa dahi ödeyemeyecek Yalova Belediyesi mevcut."

Yalova'da kurulma aşamasındaki Avrasya Giyim İhtisas ve İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili bakanlıkta tüm işlemleri hızlandırdıklarını kaydeden Bakan Varank, kente bir de 'Dene- Yap Teknoloji Atölyesi' kazandırmak istediklerini söyledi.

'BİLİMSEL FAALİYETLER YÜRÜTELİM İSTİYORUZ'

Gazetecilerin Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesiyle ilgili sorusu üzerine Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bizim 'Antarktika Bilim Üssü' projemiz, oldukça vizyoner bir proje. Bunun ortaya çıkması da tabi ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar vizyoner liderlik yürüttüğünün en güzel göstergelerinden. Bu konu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Şili ziyaretinde gündeme gelmişti. Biliyorsunuz orada 'Antarktika Anlaşmalar Sistemi' dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, bilimsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu anlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik ama bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabileceğimiz, bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da birtakım şartları var. Oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor. Geçici bir üs kurmanız gerekiyor. Orada çevresel etki raporunuzu hazırlamanız lazım. Bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibarıyla yerine getirmiş olduk. Bu seferde de geçici bilim üssümüzü kurduk, orada bayrağımızı dalgalandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte 'Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp, üye ülke statüsüne geçip, orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer 56 ülke ile birlikte orada devam etsin, biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yürütelim istiyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yalova'daki programına, Taşköprü Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretiyle devam etti.

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