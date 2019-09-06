banner314

banner325

Son Dakika

BAKAN TURHAN İSTANBUL HAVALİMANI BUGÜN İTİBARIYLA 30 MİLYON YOLCU SAYISINA ULAŞTI (2)

GENEL 06.09.2019, 10:20

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:37
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P