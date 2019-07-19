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Bakan Turhan: Fatih Sultan Köprüsü, bayramda hizmette 

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Çeşitli...

Bakan Turhan: Fatih Sultan Köprüsü, bayramda hizmette 
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan  Mehmet Cahit Turhal, yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu'nu şantiyesini gezdi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Bakan Turhal, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhal, birinci etabı biten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirterek, şöyle dedi:
"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz." 
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