Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir harekat olduğunu belirterek, "Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. Terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar" dedi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar katıldı. Bakan Turhan, yaptığı konuşmasında, "Terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiklerimize selam ederek, konuşmama başlamak istiyorum. Allah onları esirgesin, yar ve yardımcıları olsun. Bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkarıp barış ve huzuru hakim kılmaktır. Çünkü bu teröristler dinimizin, dilimizin, vatanımızın can düşmanlarıdır. Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. 'Yok efendim barışmış’, terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar. Özüne yabancılaşmış, özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek Cuma günü. Ülkemizin selameti adına canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelim" dedi.

KÖPRÜ KONUMUNDAYIZ

Türkiye'nin deniz taşımacılığında köprü konumunda olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Cahit Turhan şunları söyledi:

"Özellikle uluslararası petrol taşıma yollarından biri üzerinde bulunuyor olmamız ve boğazlarımızdan yılda yaklaşık 81 bin gemi geçiyor olması, yoğun taşımacılığı ortaya koymaktadır. Sadece etrafımızı çevreleyen denizlerimizde değil, 500’ü aşkın doğal ve yapay göllerimizle, barajlarımızla doğal mirasın ve zenginliği yaşamaktayız. Sahip olduğumuz bu güzelliklere ve nimetlere şükrederken, atalarımızdan kalan bu mirasın gelecek nesillere aktarılacak olmasını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bakanlık olarak denizlerimizde sivil can ve mal kaybını azaltmak, deniz çevresini korumak için önemli çalışmalar yürütüyoruz.Bu kapsamda birçok modern sistemi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Deniz trafiğini anlık olarak izlemek amacıyla kurduğumuz sistemle 16 yıldır hizmet ediyoruz. Bununla beraber yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapan İzmir ve İskenderun’da yeni sistemle birlikte çok daha güvenli deniz hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Gemileri 24 saat izlemekteyiz. Deniz güvenliği arttırılarak, deniz kazaların önlenmesi hususunda önemli bir yol aldık. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Tüm Türk Bayraklı gemileri, uydularla dünyanın neresinde olursa olsun izleyebiliyoruz. Yabancı bayraklı gemileri de denizlerimizden bin mil uzaklıkta takip edebiliyoruz."

'DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ULUSAL ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ KURMAYI AMAÇLIYORUZ'

Deniz kirliliğini önlemek için ulusal acil müdahale sistemi kurmayı hedeflediklerini belirten Turan, "Deniz kirliliğin önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde çalışmaktayız. Arama kurtarma hizmetlerimizin önümüzdeki günlerde iyileştirilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız. Muhtemel kazaları önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Çevreye duyarlı bir şekilde deniz kirliliğine karşı etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla ulusal acil müdahale sistemi kurmayı amaçlıyoruz. Kurulacak sistemle birlikte deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da yakın bir işbirliği içerisindeyiz Acil Müdahale sistemimizin ilk adımı 2015 yılında inşa edilen Antalya Deniz Şeridi Acil Müdahale Merkezi oldu. Sistemin ikinci ve en önemli adımı olan buranın açılışını da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin deniz trafiği açısından en hızlı gölgesi olan Marmara Denizi’nin kuzeybatısında yer alan ve geniş imkanlara sahip olan bu alan büyük deniz birliklerinin de operasyon merkezi olacaktır. Bunun dışında petrol ve diğer zararlı maddelerden uzak tutulmak amacıyla eğitim verilmesi, deniz kirliliğine ilişkin numune analizlerinin yapılması amacıyla bu kapsamda araştırma ve geliştirme faaliyetleri de burada yapılabilecektir. Böylece UDEM eğitim merkezi olmasının yanı sıra yoğun petrol taşımacılığı yapan büyük şirketlerin cazibe merkezi olacaktır. Ayrıca UDEM acil müdahale ekipmanları ve diğer denizcilikle ilgili ekipmanların yapılabileceği bir alan olarak tasarlandı ve burada hizmet verecektir” şeklinde konuştu.

Turhan’ın konuşmasının ardından Marmaraereğlisi Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Mehmet Cahit Turhan, karayoluyla Tekirdağ'a hareket etti.



