Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi. Bakan Turhan, Adapazarı'nda Tüvasaş Demiryolu Araçları Alüminyum...

Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi.
Bakan Turhan, Adapazarı'nda Tüvasaş Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılış törenine katıldı. Ülke olarak çok büyük bir coğrafi üstünlüğe sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, "Ulaşım, bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında gelmektedir. Zira ulaşım öyle bir alan ki ülkelerin, toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil eder. Bunun yanında ulaşım modlarını birbirinden ayırmak, birini diğerine tercih etmek veya birini diğeriyle ikame etmeye kalkmak çok da doğru değildir. Olması gereken tüm modların entegrasyonudur. Deniz, kara, hava ve demiryolu her birinin kendine özgün ağırlığı bulunmaktadır ve coğrafya dördüne de uygun bir hususiyet arzediyorsa, o ülke için talihli diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, ülke olarak çok büyük coğrafi üstünlüğe sahibiz çok şükür" dedi.
'DÜNYANIN EN STRATEJİK NOKTASINDAYIZ'
Stratejik bir konuma sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, "Karayolu açısından olsun, demiryolu açısından olsun, havayolu açısından ve denizyolu açısından olsun dünyanın en stratejik noktasındayız. Kıtaların buluşma noktasında, stratejik önemde bir coğrafyaya, ülkeye sahibiz. Ancak coğrafyamızı, bahsetmiş olduğum ulaşım modlarıyla yeterince donatmış mıyız diye bakacak olursak. Maalesef yeterince tatmin edici bir cevap alamayız. Uzun yıllar, ülkemizin stratejik avantajlarına veya uzun vadeli kalkınma hamlelerine göre değil, günü kurtarmaya dönük ulaşım politikaları güdüldüğünü görüyoruz. Yapılan yapıldığıyla kalmış; dünyanın gidişatı, artan nüfus yoğunluğu, insani ve ticari beklentiler yeterince dikkate alınmamış. Elbette çok üzücü bir durum. Bu tablonun vahametini ulaşımın her modunda ayrı ayrı görmek mümkün. Yaşı müsait olanlar bu durumu çok iyi bilecektir. Bu kara tablo, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke idaresine seçilinceye kadar devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçildiği andan itibaren de tam bir ulaşım seferberliği başlatmıştır. Bu seferberlikten, demiryollarımız da payına düşeni ziyadesiyle almıştır" diye konuştu.
Konuşmasından sonra fabrikanın açılış kurdelesini kesen Bakan Turhan, fabrikada ilk kaynağı yaptı. Yoğun yağış altında gerçekleşen programın ardından Bakan Turhan Sakarya’dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328