Bakan Turhan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, "Şu ana kadar yüzde 85'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz yıl sonunda Çamlıca Televizyon Kulesi'nde test çalışmalarına başlamaktır. 2020 yılının başından ilk çeyreğine kadar Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecektir" dedi.İnceleme öncesi açıklama yapan Bakan Turhan, Çamlıca Kulesi projesinin büyük öneme sahip olduğu belirterek, "Radyo-televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmek bakımından önemlidir. Çünkü ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon ve radyo kuruluşu kendine ait bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Çünkü bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi ile burada bulunan, öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere, zaman içerisinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinde toplanacak" diye konuştu.

"HER YIL ORTALAMA 4,5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEKTİR"

"Bu kule 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir televizyon ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için simge bir yapı özelliği de taşıyacak." diyen Bakan Turhan, "10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yükseklikte olan bu kule, İstanbul'un yeni turizm merkezlerinden biri haline de gelecek. Kulede kullanılacak panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan tarihi yarımadaya diğer yandan Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirilecektir. Seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4,5 milyon kişiye hizmet verecektir. Bugün itibariyle 45 katın 30 katı, 130 metrelik dış kat ve cephe imalatları tamamlandı. Yakın zamanda da ağır imalatları bitirilerek yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız vereceğiz." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ YIL SONUNDA TEST ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAKTIR"

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde şu ana kadar yüzde 85'lik bir ilerleme sağlamış bulunduklarına belirten Bakan Turhan, şunları söyledi: "Hedefimiz yılsonunda Çamlıca Televizyon Kulesi'nde test çalışmalarına başlamaktır. 2020 yılının başından ilk çeyreğine kadar Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecektir. Biz ülkemize ve İstanbul'a yatırımlar yaparken tek bir şey düşünüyoruz; insanımız. Bunun için de aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden 5'ini İstanbul için yaptık. Yeni projelerimizi de bir bir hizmete veriyoruz. Ancak ne yazık ki sadece koltuk sevdasında olanlar bu durumdan rahatsız olacak ki bu projelerimizi durdurma peşindeler. Şunu bilsinler ki bu ülke, Türkiye'nin geleceği için yatırımların önünü tıkayamayacaklar"

Bakan Turhan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Çamlıca Kulesi'ni yaptırmayacağız diyenler şimdi de biz Kanalİstanbul'u yaptırmayacağız diyorlar. Seçim vaadi olarak daha iyisini yapmak yerine yapılanları engellemek, yıkmak, kapatmaktan başka bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten yıllardır millete ufuk çizmek yerine Türkiye'nin ufkunu açan projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Siyasi tarihlerinde bu ülkede ne zaman bir sanayi ve teknoloji hareketi ortaya çıktıysa, bunu ülke dışı güçlerin de telkinleriyle engellemeye çalıştılar, engellediler. Bundan sonra engelleyemeyecekler. Kafayı prestij projelerine takan kişilere İstanbul emanet edilemez. Biz 16 yıldır gece gündüz demeden milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki hala makam mevki hevesiyle yanıp tutuşanlara 23 Haziran'da İstanbullu en büyük cevabı verecektir"

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