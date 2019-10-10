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Bakan Turhan: 'Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık. Yakında ihale aşamasına geleceğiz" dedi. Ankara'da düzenlenen '4'üncü Uluslararası...
GENEL 10.10.2019, 16:43
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık. Yakında ihale aşamasına geleceğiz" dedi.
Ankara'da düzenlenen '4'üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda en fazla ilgiyi, 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli'nin maketi gördü. Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın dev şirketin yer aldığı fuarda tünelin son hali, katılımcıların dikkatini çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'nin uluslararası ticaret açısından stratejik noktada bulunduğuna işaret ederek, "Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık. Yakında ihale aşamasına geleceğiz" diye konuştu.
Bakan Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte kara yolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığında devrim niteliğinde gelişmelere imza attık. 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağını, bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkararak 77 ili birbiriyle bağlar hale getirdik. 1714 kilometre olan otoyol ağını son 17 yılda bin 322 kilometre artırarak, 3 bin 36 kilometreye çıkardık" dedi.
Ankara'da düzenlenen '4'üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda en fazla ilgiyi, 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli'nin maketi gördü. Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın dev şirketin yer aldığı fuarda tünelin son hali, katılımcıların dikkatini çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'nin uluslararası ticaret açısından stratejik noktada bulunduğuna işaret ederek, "Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık. Yakında ihale aşamasına geleceğiz" diye konuştu.
Bakan Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte kara yolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığında devrim niteliğinde gelişmelere imza attık. 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağını, bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkararak 77 ili birbiriyle bağlar hale getirdik. 1714 kilometre olan otoyol ağını son 17 yılda bin 322 kilometre artırarak, 3 bin 36 kilometreye çıkardık" dedi.
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