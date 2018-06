Bakan Tükenkci: Hesabını verecekler

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere PKK yandaşlarının düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bunu yapanlar elbette ki bedelini ödeyecekler" dedi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Gedik Namazgâh'ta kılınan bayram namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi:"Şanlıurfa milletvekilimiz ve beraberindeki Ak Partili kardeşlerimize PKK'lılar ve PKK sempatizanları tarafından bir saldırıda bulunuldu, şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Terör saldırılarından dolayı şehit düşen insanlarımız var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Dünkü olayı bile hainlerin nasıl fırsat bulduklarında her ortamı değerlendirerek milletimizin birliğine, beraberliğine, nasıl kardeşliğine kurşun sıktıklarını görüyoruz. Esasında o kurşunlar, bizleri davamızda, mücadelemizde daha da azmimizi arttırdı. Asla ve asla baskılar da tehditler de yıldırmayacak. Biz Türkiye'nin her bir bölgesinde siyaset yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle millet arkamızda olduktan sonra da 81 milyonu kardeş bilerek vatana, millete, bayrağa ihanet etmeyen her bir kardeşimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Bu tehditler zaman zaman tehdit boyutuna varan, zaman zaman şantaj boyutuna varan baskılar oluşturulmaya, mahalle baskısı oluşturulmaya çalışıldığı malum. Ama bizim arkadaşlarımız dün olduğu gibi, bugün de hem partimizi açık tuttular, hem insanlara ulaştılar, hem de bu tehditlere pabuç bırakmadılar" dedi.Daha önce de Ak Partililere yönelik PKK'lı teröristlerin saldırı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Tüfenkci, "Dün de bunun bir başka boyutunu yaşadık. Terörle bir yere varılamayacağını esasında son yıllarda terörün üzerine giderek ve terörü hem kırsalda, hem şehirde, hem de sınırlarımızın ötesinde takip ederek, gereken cevabı vererek gerekli karşılığı vermiştik. Yine bunu yapanlar, elbette ki bedelini ödeyecekler. Adaletin huzurunda, hukukun huzurunda hesap verecekler. Ama şunu ifade etmek lazım; şiddeti, terörü, kimden, ne adına gelirse gelsin, kınamak lazım. O bölgelerde siyaset yapan veya teröre sempatiyle yaklaşan veya 'sırtımızı dayadık' diyenlerde şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Terörüyle o bölge halkına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan insanlarımıza bugüne kadar bir fayda getirmedi, vermediler de. Hizmetleri engellemelerine rağmen, engellemeye çalışmalarına rağmen biz inatla Ak Parti hükümetleri olarak, Ak Parti olarak insanlarımıza hizmet götürdük. Onların yetki aldıkları halde belediye hizmetleri yapamadılar, teröre finans sağladılar, kayyumlar atadık, kayyumla belediyecilik nasıl olduğunu gösterdiler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI