Bakan Tüfenkci: Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye gelişmişlik yolunda ve refah düzeyini artırma yolunda gerçekten cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak. İç ticaretin vermiş olduğu canlılık, mutlaka dış ticarete de yansımış olacak" dedi.

Eskişehir'e gelen bakan Bülent Tüfenkci, ilk olarak Tornacılar ve Oto Tamircileri Sanayi Sitesi'ni gezdi, esnafla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, "Türkiye'de işsizlik oranları yükselirken esasında işçi açığının da arttığını gözlemliyoruz. Bunu giderme adına hükümetimiz, geçen hafta Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla TOBB'da yaptığı istihdam çağrısı seferberliği ile bu iki kesimi bir araya getirip, buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

'2017 YATIRIM YILI OLSUN'

KOBİ'lerin istediği sicil affını getirdiklerini anlatan bakan Tüfenkci, bunun uygulamalarını da takip etiklerini söyledi. Tüfenkçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bankaları buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bankaların zimmet maddelerini de bu nedenle düzeltmiştik, yeniden yapılandırmadan dolayı bir sorumluluk gelmemesi noktasında bir düzenleme yapmıştık. Bunun da etkisiyle beraber sicil affının işleyebilir hale gelmesi noktasında gözlemlerimiz var, izliyoruz. İnşallah piyasadan gelen tepkilerle beraber yeni bir yol haritası çizmek gerekiyorsa onu da çizeceğiz. Biz istiyoruz ki 2017 yılı hem küçük işletmelerimiz için, hem orta büyüklükteki işletmelerimiz için kısaca kamu ve özelde bir yatırım yılı olsun. Yatırım hamlesi olsun. Almış olduğumuz tedbirlerle de bunu sağlamış durumdayız. İnşallah uygulamaları da sahada gözlemleyerek göreceğiz."

'CANLILIK MUTLAKA DIŞ TİCARETE DE YANSIMIŞ OLACAK'

Bakanı Bülent Tüfenkci bir gazetecinin "Referandum süreci Türkiye'nin iç ve dış ticaretini nasıl etkileyecek?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin belki önümüzdeki 100 yılını etkileyecek bir referandum sürecini yaşıyoruz. Bir karar verme arifesindeyiz. Bildiğiniz gibi meclisten geçerek referandum tarihi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle beraber Türkiye'nin yakalamış olduğu güven ve istikrarla birlikte ticaretin olduğundan daha fazla gelişeceğini, Türkiye'de de bu potansiyel var. Yeter ki siyasi istikrar sağlansın, güven sağlansın, oluşan terör ortamı bitirilsin: hükümetimiz gerçekten son aylarda ciddi anlamda terörün üzerine gidiyor. İnşallah referandumdan sonra, referandumda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildiğinde Türkiye'nin bekasına yönelik bu terör örgütleriyle mücadele cumhurbaşkanlığı sisteminde daha etkin olacağı muhakkak. Çünkü bürokrasi azalacak, kararlar daha hızlı bir şekilde alınacak. Aynı şekilde ekonomide de kararların hızlı bir şekilde alınıp, sahaya yansıması gerekir. Biz Ankara'da almış olduğumuz bir çok kararın buralara geldiğimiz de daha insanlarımızın uygulamadan haberdar olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla etkin bir şekilde bu bürokratik süreçlerin azalmasıyla beraber Türkiye gelişmişlik yolunda ve refah düzeyini artırma yolunda gerçekten cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak. İç ticaretin vermiş olduğu canlılık mutlaka dış ticarete de yansımış olacak."

ARA ELEMAN İHTİYACI

İşletmelerin ara elemana ihtiyacı olduğunu da vurgulayan bakan Tüfenkci, "Bir yandan insanlar diyor ki iş yok, bir yandan da ustam diyor ki ben eleman arıyorum. Ara eleman dediği bu işleri yapabilecek arkadaşlar arıyorlar. Biz hükümet olarak çeşitli teşvikler getirdik. Meslek edindirme kursları getirdik onların ücretlerini bir yıl hükümet olarak bizler karşılama imkanı getirdik, sigortalarını karşılama imkanı getirdik ama insanlar yine de buralara gelmekten ya da meslek eğitimi almaktan imtina ediyorlar" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan 2 tesisin temel atma törenine katıldı.