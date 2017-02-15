Bakan Tüfenkci: Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak (2)

KAYBEDEN TÜRKİYE OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen 14'üncü Teknoloji Ödülleri törenine katıldı. Bakan Tüfenkci törende yaptığı konuşmada son 2 yılda Türkiye'nin gerilenmesine yönelik çabaların olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkçi, "Türkiye'nin son 2 yılda yaşadığı döneme baktığımızda, Gezi Parkı olaylarıyla başlayan bir süreç akabinde 17-25 Aralık olayları, akabinde de 15 Temmuz'da darbe girişimiyle zirveye çıkan bir hainlik. Bütün bunların tamamına baktığımızda, tamamı Türkiye'nin gerilemesine yönelik. Ne oldu, Gezi Parkı olayları oldu. Sonra da o ağaçların bahane olduğu ortaya çıkan olayları başlatan kimlere zarar verdi? Sana verdi, bana verdi, sanayiciye, esnafa zarar verdi. Bu ülkenin kaynakları kimlere peşkeş çekildi. 17-25 Aralık'ta bir anlamda yargı darbesi yapmaya çalışanlar, Halk Bankası üzerinden operasyon çekenler, Türkiye'nin Kuzey Irak ile arasında petrol anlaşmalarını askıya almalarına veya oradaki Türkiye'nin kazancının başka ülkelere peşkeş çekenler, 15 Temmuz'da kimlerle işbirliği yaptığı görmüş olduk. Ama kaybeden Türkiye oldu" diye konuştu.

'İHRACATIMIZ YÜKSEK BİR ARTIŞ GÖSTERDİ'

Türkiye'nin önünde Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylamasının olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki, güçlü bir ülke osun. Biz istiyoruz ki, hızlı kararlar alınsın. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyayı düşündüğünüzde güçlü olsun. Bir yandan PKK, bir yadan D-HKPC, diğer yandan DEAŞ ve FETÖ ile ard arda ihale almış gibi sürekli Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik kimin maşası olduğu belli olan bu terör örgütleri ile hızlı bir şekilde başa çıkabilmek, hızlı hareket etmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ten, İnönü'den başlayan cumhurbaşkanı, başbakan çatışmaları, rahmetli Bülent Ecevit'in kendi getirdiği cumhurbaşkanı ile yaşadıkları bir Anayasa kitabının havalarda fırlamasıyla beraber Türkiye'nin neler kaybettiğini hatırlıyorsunuz. Kendimizi toparlayabilmemiz için, firmaları toparlayabilmemiz için neler yapıldığını hatırlayın. Ondan sonra 2002 yılından sonra tek başına iktidar ile Türkiye toplandı. 2017 yılına güçlü bir şekilde başladık. Aralık ayından itibaren yükselen ihracatımız 2017 yılı Ocak ayında tüm dünyada azalırken, ülkemizde yüksek bir artış gösterdi."

'HER ŞEYE HAYIR DEMEKLE HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞ OLMUYORLAR'

Devrim otomobilinin Eskişehir'de üretildiğini beliren Tüfenkci, "O zaman da hayır diyenler vardı. Bunu Türkiye yapamaz diyenler var. Köprüler yapıldığında, havaalanları yapıldığında hayır diyenler çoktu. Geldiğimiz nokta itibari ile o hayır diyenlerin yanıldığını görüyoruz. Her şeye hayır demekle, memleket içim hayırlı bir iş yapmış olmuyorlar. Biz önümüzdeki referandumda biz hayırlı bir iş yapmak için evet diyeceğiz" dedi.

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