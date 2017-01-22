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Bakan Tüfenkci, şehit ailesini ziyaret etti

Mikail PELİT/MALATYA, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatında geçen 5 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede...

Bakan Tüfenkci, şehit ailesini ziyaret etti

Mikail PELİT/MALATYA, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatında geçen 5 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile birlikte Arapgir İlçesinde bulunan şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret etti.
Bakan Tüfenkci, şehidin babası Fethi Bilgiç ile annesi Hülya Bilgiç'e başsağlığı dileklerini iletti. Şehitlik mertebesinin önemine değinen Tüfenkci, Türk ordusunun Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenliği için var olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Yoksa bizim oradaki topraklarda gözümüz yok. Sadece ve sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlama adına oradayız" diyerek bölgenin terör yuvası haline dönüştüğünü söyledi. O bölgedeki terörist unsurların Türkiye'de eylemler yaparak Türk milletinin canına ve malına kast ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Dolayısıyla bizim oradaki mücadelemiz bunun için" diye konuştu.
Baba Fethi Bilgiç ise "Vatan sağ olsun. Allah orada görev yapan güvenlik güçlerimize kuvvet, metanet ve cesaret versin. Biz onlar sayesinde burada rahatız" diye konuştu. Bilgiç, şehit oğlunun görev arkadaşları ve komutanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek "Hepsi aynı şevkteler ve azimdeler" dedi.
Anne Hülya Bilgiç de şehit oğlu ile son yaşadıkları görüşmelerini anlatarak "Kendisine izne gel diyordum ama o gelmem diyordu" dedi.
Ziyaret sırasında şehidin 3 yaşındaki yeğenine de oyuncak hediye eden Bakan Tüfenkci, küçük çocuğu kucağına alarak sohbet etti.

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