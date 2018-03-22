Bakan Tüfenkci: (Oyuncak) İç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlendi, 49 bin 754'ü güvensiz bulundu

Enver ALAS / İSTANBUL, () OYUNCAK denetimiyle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür" dedi.



Bakan Tüfenkci, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'İstanbul Oyuncak Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tüfenkci, 2016'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015'e göre yüzde 3 arttığını söyledi. Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43'üncü, ithalat sıralamasında ise 21'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

OYUNCAK SEKTÖRÜNE MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERECEK



Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek" diye konuştu.



Türkiye'de oyuncak sektörünün geleceği olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, "Biz oyuncak sektöründeki aktörlerin, yerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Oyuncak ithalatında da kaliteye, çocukların gelişimine katkı sunulmasına önem verilmesi gerekiyor" dedi.

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"



Tüfenkci, çocukların sağlıklı ürünlerle buluşması için bakanlık olarak her türlü denetimi yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Standartlara ve kurallara uygun üretim ve ithalat yapan firmaları koruyarak haksız rekabeti önleme noktasında önceliklerimiz bulunuyor. Oyuncak kaçakçılığıyla yaptığımız mücadele çok önemli. Çünkü bu mücadeleyi gevşettiğimiz takdirde hem ithalat yapan hem kurallara uygun üretim yapan haksız rekabet karşısında korumamız lazım. Bu nedenle son yıllarda kaçak oyuncaklarla yaptığımız mücadeleyi artırdık. Sektörün rekabet gücünün artırılması ve tüketicilerin AB standartlarının korunabilmesi amacıyla düzenlemeler getirmekteyiz. Oyuncakların ebeveynler ve çocuklar tarafından güvenle kullanılmasını teminen oyuncakların üzerinde bulunması gereken uyarılara ilişkin yeni düzenlemeleri de hayata geçirdik."

"2017'DE YAPTIĞIMIZ DENETİMLERDE İSE 53 BİN 379 OYUNCAKTAN 443 ADEDİ GÜVENSİZ BULUNMUŞTUR



Bakan Tüfenkci, oyuncak sektöründe ciddi anlamda denetim yaptıklarını vurguladı. Tüfenkci, "Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür. 2017'de yaptığımız denetimlerde ise 53 bin 379 oyuncaktan 443 adedi güvensiz bulunmuştur. Burada şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, oyuncak sektöründe yıllar içerisinde güvensizlik oranları ciddi anlamda azalmıştır. Üreticilerimiz de ithalatçı arkadaşlarımız da hem denetimler hem de toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle bu konularda azami hassasiyet gösteriyorlar" dedi.

"3 MİLYON 340 BİN LİRALIK KAÇAK OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA YAKALANDI"



Tüfenkci, oyuncak konusunda sadece kendilerinin değil Ekonomi Bakanlığı'nın da ithalat aşamasında denetim yaparak riskli ürünlerin yurda girmesine izin vermediğini aktardı. Bakanlığın oyuncak kaçakçılığı konusunda ciddi anlamda denetimlerde bulunduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, geçen yıl gümrüklerde toplamda 27 olayda, 3 milyon 340 bin lira değerinde kaçak oyuncak ve hediyelik eşya yakalamasının ve tespitinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Tüfenkci, 2017 Ağustos'ta Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Ambarlı Liman'ında sahte evrak kullanarak Türkiye'ye kaçak oyuncak sokmaya çalışan kişilerin 320 bin liralık kaçak eşya ile birlikte yakalandığını aktardı.

'HAYAL TIRI' YOLA ÇIKTI



Açılışta, Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yakup Kireçci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelasının kesilmesi sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Oyuncakçılar Derneği arasındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anadolu'daki çocuklara ulaştırılacak 'Hayal TIR'ı' adını taşıyan bir TIR dolusu oyuncak yola çıktı.

TÜM OYUNCAK ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR



Öte yandan profesyonel ziyaretçilere hitap eden fuar, yerli ve yabancı 77 markanın katılımıyla 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Sadece profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, 25 Mart'ta sona erecek.

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