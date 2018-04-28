Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz

GÜRMÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da Türkiye'nin operasyonları bozan bir Cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, DEAŞ veya onların uzantıları tarafından bu coğrafyadaki medeniyetin değerlerinin tahrip edildiğini, yakıldığını, yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu:"Bunlara seyirci kalanlar onları maşa olarak kullananlar, hep bu medeniyetin çocuklarına karşı operasyon düzenliyorlar. Bu operasyonu da bozan gerçekten operasyon oyunlarını bozan bir liderimiz, bir cumhurbaşkanımız var. Kudüs üzerinden oynanan oyunlar karşısında bu ümmetin, milletin, insanlığın vicdanını harekete geçiren bir cumhurbaşkanımız var. İnandığını söylemekten çekinmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Bu anlamıyla da etrafımızda ve ümmet üzerinde oyunları bozan bir cumhurbaşkanımız var. İşte 24 Haziran'da da biz bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Orada oyunlar bozan bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz, yoksa oyunlar kuran bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz? Buna hep beraber karar vereceğiz. Operasyonları bozan bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, yoksa operasyonlarla, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz? Bunu hep beraber 24 Haziran'da karar vereceğiz. Esasında 24 Haziran ülkemiz için olduğu kadar dünya için de ve ümmet için de bir milat."BAKAN YILMAZ: HERKES EVLADINA BAKSINMilli Eğitim Bakanı Yılmaz ise, milli gelirden eğitime ayrılan payı 2,9'dan Ak Parti iktidarında 6.2'nin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Eğitimin amacı, kendini ifade etmek. Evlatlarımız şimdi bizden çok daha kendini ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik, ne de kendimizi ifade edebilirdik. Herkes evladına baksın. Evlatlarımız bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu, ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı işte özgüven kazandırmak. Evlatlarımızın özgüveni bizden daha fazla mı, evet, öyle" şeklinde konuştu.KALIN: KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİRCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Kitap Fuarı'nın temasının Kudüs olarak seçilmesini memnun kaldığını kaydederek, "Bugünlerde malum Kudüs meselesi sadece bölgesel bir mesele değil, aynı zamanda küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir.' Kudüs bir toprak meselesi değildir. Kudüs, sadece bir etnik gurubun melesi değildir. Kudüs, bir adalet meselesidir. Kudüs bir vicdan meselesidir. Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Herhalde Anadolu topraklarında bu 2 kutsal kitabın ve Kudüs'ün bir araya getirilmesi, ancak böyle bir güzel taçlandırılabilirdir. Okumak yeryüzündeki hayatımızı varlığımızı anlamlandırabileceğimiz en önemli şeylerin başında gelir. Okumayan insan eksiktir" diye konuştu.Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Daha sonra bakanlar ve katılanlar tarafından fuarda stantları gezildi.

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