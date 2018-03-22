Bakan Tüfenkci'den Kılıçdaroğlu'nun Çiftlik Bank açıklamasına cevap

İhsan YALÇIN-Güven USTA/İSTANBUL, () GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank meselesiyle ilgili; 'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız" dedi. Tüfençi, "Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik. Müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiftlik Bank açıklamalarını cevap verdi. Bakan Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası Bilgilendirme Merkezi'nin açılışına katıldı. Tüfenkci burada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı Çiftlik Bank açıklamalarına değindi.

Bakan Tüfenkci, "Biz bugün burada bilgilendirme merkezi açıyoruz. Maalesef yaptığımız bilgilendirmelerden rahatsız olan bir muhalefet var Türkiye'de. Bu hafta grup toplantısında konuşan Sayın Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank meselesiyle ilgili; 'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız. Görmeden, duymadan, bilmeden konuşunca da karşılığı olmayan yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükümet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor. Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik. Müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında bank ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlığımız. Ve vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki bakanlıkların bir görevi de vatandaşları uyarmak" dedi.

"BİZ ÖZELLİKLE BUNA BENZER YAPILARIN ÜZERİNE GİDİYORUZ"



Bakan Bülent Tüfenkci "Biz özellikle buna benzer yapılar üzerinde de, belki senin haberin yok, onların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde, suç tespit ettiklerinde suç duyurusunda bulunuyorlar, savcılarımızı harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla sen hiç merak etme Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimiz her olaya müdahale ediyor. Sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol, iş başında bir hükümet var" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN DOLANDIRILMASINA KARŞI ENGEL OLACAĞIZ"



"Biz her platformda vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Tüfenkci, "Ama sadece uyarmakla kalmayacağız. Bu tür yapılara da karşı elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız" ifadesini kullandı.

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