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Bakan talimat verdi, Ayasofya Camii restorasyon için ziyarete kapatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon?da restorasyonu süren Ayasofya Camii?ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, restorasyonu aksattığı gerekçesiyle çalışmalar tamamlanıncaya kadar caminin ziyarete kapatılması talimatı verdi.   Kültür...

GENEL 30.10.2019, 12:20

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon?da restorasyonu süren Ayasofya Camii?ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, restorasyonu aksattığı gerekçesiyle çalışmalar tamamlanıncaya kadar caminin ziyarete kapatılması talimatı verdi.  
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları tarafından restorasyonu süren tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere Trabzon?a geldi. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet Ortahisar ilçesinde yer alan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya?yı ziyaret etti. Restorasyonu yürüten firma yetkilisi Yılmaz Şentürk, ziyarete açık olan camide restorasyon çalışmalarının aksadığını belirterek çalışmalar tamamlanıncaya kadar caminin ziyarete kapatılmasını istedi. Talep üzerine Bakan Ersoy, ?Restorasyon aksıyorsa ziyarete kapatalımö dedi.
Ayasofya Camii?nin restorasyonu nedeniyle ziyarete kapatılarak Mayıs ayında Müzeler Haftası?nda yeniden ziyarete açılması için çalışma yapılacağı belirtildi.
AYASOFYA CAMİ
Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi?nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi?nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü?ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.

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