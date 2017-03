Bakan Soylu: Yeni sistemde esas patron millet olacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki mevcut sistemde her an bir kurumun patron olabildiğini öne sürerek, "Bir gün yargı patron, bir gün yasama patron, bir gün yürütme, bir gün medya patron. Eğer hafif bir ekonomik kriz olursa IMF patron. Yeni sistemde esas patron millet olacak" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan karayolu ile Bodrum'daki Konyalı Restoran'a geldi. AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu'nun eşliğinde restorana gelen Soylu, 10'uncu Yıl Marşı, AK Parti'nin eski seçim şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı. Bodrumlu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla birlikte kahvaltı yapan Soylu'ya, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrumspor atkısı hediye etti. Bodrumluların sıcak ilgisi ve yaklaşık 800 kişilik grup tarafından karşılanan Soylu, referandum sürecinin 21'inci yüzyıl Türkiyesi için yepyeni bir fırsat penceresi açtığını kaydetti. Mevcut sistemi eleştiren Soylu, "Bu sistemde yeniden 27 Mayıs darbesi ile karşılaşabiliriz, yeniden 80 darbesi ile karşılaşabiliriz, yeniden gezi olayları ile karşılaşabilir, yeniden 28 Şubat'ı yaşayabiliriz. Yeniden 15 Temmuz'u yaşayabiliriz. 27 Mayıs ile karşılaşacak mıyız diye sürekli arkamıza bakacağız, acaba 1971 muhtırası verilecek mi diye hep arkamıza bakacağız. Önümüzdeki işler ile meşgul iken arkamızdan hangi tehlikenin hangi tehdidin geleceğini düşüneceğiz. Bu nedenle bu sistemden kurtulmalıyız" dedi.

"HDP VE PKK İLE İTTİFAK ETMEYİN, MİLLETİN CANINI ACITMAYIN"

Bugün vesayet makamlarının değil milletin egemen olduğunu kaydeden Soylu, "Eğer referandumda ittifak yapmak gerekiyorsa, buradan uyarıyorum HDP ile ittifak etme PKK ile ittifak etme. Bu milletin canını acıtmayın. HDP ve PKK ile ittifak edeceğine ülkenin yarınlarını düşünen benim evlatlarıma, eksi 30 derecede pusu kurarak şehit etmeye çalışanlarla değil karda kışta ana ata düşünmeden, vatanı düşünenlerle birlikte ititfak edin. Hiçbirimiz bu memleketin geleceği ile ilgili bir yanlış yapmak istemeyiz. 2023'te ne yapacağını bilen, 2053 ve 2071'de ne yapacağını bilen bir Türkiye, yakaladığı bu fırsatı kaçırmamalı, bu sistemi değiştirmezsek bu fırsat kaçar. Güçlü ve kudretli olmak zorundayız ki dünyaya söyleyecek sözümüz karşılık bulsun. 400 yıl Suriye ile aynı bayrak, aynı sancak aynı topraklarda yaşadık. Ne yapsaydı yani Tayyip Erdoğan? Güçsüz ve kuvvetsiz bir ülke olsaydık ne yapabilirdik? Ama güçlü ve kuvvetli olduğumuz için aynı kıbleye dönüp namaz kıldığımız, aynı düğünlerde halay çektiğimiz, evlilikler kurduğumuz Suriyeli kardeşlerimizin başına bu iş gelip sınıra geldiğinde, Avrupa gibi Almanya, İngiltere, Belçika ya da Hollanda gibi para, tarih, medeniyet ve insanlık hesabı mı yapmalıydık" diye konuştu.

"PKK'NIN ADINI SİLECEĞİZ"

Bakan Soylu, terör örgütü ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın terör konusunda talimatı açıktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu PKK'nın adını bu ülkeden silip yok edeceğiz. Bölgenin sadece terör boyutu ile değil ekonomik ve sosyal boyutu ile de yakından ilgileniyoruz. Ben bir kız babasıyım. Eğer 13-14 yaşındaki bir kız çocuğunu, anasının kucağından, anasının sevgisine ihtiyacı varken dağa götürüp o yaşta taciz ediyorlarsa ve ben bugün bu ülkenin İçişleri Bakanı isem bana haram olsun. 7 Haziran'dan sonra HDP özerklik ilan edecekti. Cizre ve Nusaybin'de özerklik ilan edeceklerdi. Başarılı olamadılar. Bugün, her an birisinin her an bir kurumun patron olduğu sistem içerisindeyiz. Bir gün yargı patron, bir gün yasama patron, bir gün yürütme, bir gün medya patron. Eğer hafif bir ekonomik kriz olursa IMF patron. Bunların hepsini birlikte yaşıyoruz. Yeni sistemde esas patron millet olacak. Parlamento eski sistemden çok daha güçlü olacak" dedi.

"BU MİLLET OYU NASIL KULLANACAĞINI BİLİR"

Soylu, milletin oy kullanmayı bilmediğine yönelik eleştirilere ise "Bu millet her zaman yanlış yapar diyen bir anlayış var. Bu milletin 50 gramlık oy pusulasını nereye atacağına aklı ermeyecek öyle mi? Hadi ordan. Bu milletin üzerine koyduğunuz vesayet yeter artık" dedi.

Soylu konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve karayolu ile Milas'taki Tarım Fuarı'na katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

