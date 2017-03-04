Bakan Soylu: Yeni sistemde esas patron millet olacak (3)

MUĞLA'YA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milas İlçesi'nden helikopterle Muğla'ya geçti. Helikopteri Muğla Jandarma Komutanlığı'na inen Bakan Soylu'yu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan ve askeri personel karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde efe kıyafeti giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Soylu, Vali Amir Çiçek'in makamında kent hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Soylu, Recai Güreli ve Turgut Reis Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde kendisine tekmil veren polis memuruna, "Sürmeneli misin, Araklılı mısın" diye soran Bakan soylu, "Sürmeneliyim" cevabını aldı. Bekar olduğunu öğrendiği polis memuru ile evlenmesi konusunda bir süre şakalaştı. Kurşunlu Camii'ndeki bir cenaze töreni gören Soylu, vatandaşlara başsağlığı diledi. Koca Mustafa Efendi Caddesi üzerindeki Ak Parti Menteşe İlçe Başkanlığı Seçim Bürosu'nun açılışına da katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zaman zaman yoğun sevgi gösterisi altında zor anlar yaşarken, partililerin öz çekim isteklerini kırmadı.

'ÖZGÜR TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Seçim bürosunun açılışında konuşan Bakan Soylu, "Enflasyonun yüzde 5'in altına düşmesini, işsizliğin yüzde 2'lere inmesini, 500 milyon dolar ihracata koşmak ve fabrikalarımızın tıkır tıkır çalışmasını istiyoruz. Dünyadaki mağdur ve mazlumlara uzanmak istiyoruz. Biz özgür, zengin ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye olacağız. Hayatında tek bir çivi çakmamış insanların ve sürekli olarak sistemin emanetçisi olarak siyasette bulunanların bugün Türkiye'ye elbise biçmeye hakları yoktur. Hiçbiri darbeye direnmedi. Onlar için patron millet değil, onlar için patron bu kuralları yazanlardır. Kuralları yazanların düdükleriyle beraber hareket ettiler. Artık o günler geçti. Onların borusu değil, milletin borusu ötüyor" dedi.

Kurdele kesiminin ardından, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının da açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleriyle buluşacak.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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