Bakan Soylu: Yeni sistemde esas patron millet olacak (2)

MİLASLI ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Milas ilçesine gelerek 8'inci Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanı girişinde ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu'ya AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer ile Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti. Milas'ın önemli bir tarih, kültür ve doğa şehri olduğuna dikkat çeken Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'deki tarım alanlarıyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çalışmalar yaptığını anlattı. Bakan Soylu "İnşallah çiftçilere sağladığımız desteklerle, ülkemizin gıda konusunda sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız. Cep telefonu ve lüks araçlar insanların karnını doyurmuyor. Üreticiler olarak tarlanızda, bağınızda, bahçenizde sıkıntılar çektiniz. Rey verdiniz, kıymetini bilmediler, 'çocuk okutalım' dediniz anarşistler izin vermedi. Bazen ekonomik krizlerle sizleri terbiye etmeye çalıştılar. Kıyafetleriniz yüzünden sizleri Ankara'ya 'Köylünün burada işi yok' deyip sokmadılar. Her dönemin sıkıntısını yaşadınız. Ama elinizde bulunan toprağın hep kıymetini bildiniz, ektiniz, ürettiniz. Seçtiklerinize iftira ettiler. Menderes'e, Demirel'e, Erbakan'a, bugün ise Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attılar. Ama bu millet kendisine hangi mesajın verildiğini bilen millettir. Onlar Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek istediler, sizler 'Yoluna devam et' dediniz" diye konuştu.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, "Nasıl ki bu ülkede barajlar, hastaneler, yapıldıysa, biz kendi uçağını, kendi arabasını yapan bir ülke olacağız bunu biliyoruz. Dünyanın en güçlü en büyük 10 devleti arasında yer alacağız, bunu biliyoruz. Demokratik Avrupa'yı görüyoruz. Bakanların konuşmasına bile müsaade etmeyenleri görüyorsunuz. Çıldırıyorlar, ayakta kalan Türkiye için. 3 milyon Suriyeli'nin elinden tutan Türkiye için çıldırıyorlar. Terörle mücadeleyi her alanda sürdürüyoruz. Doğuda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sizlerin evlatları, sizlerin kararlılığı ile çalışmalar yapıyoruz. Bu kararlılığınızdan vazgeçmeyin" dedi.

"BİZ MİLLETİMİZİ HİÇ ALDATMADIK"

Milletin 16 Nisan'da önemli bir karar vereceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu fuarların daha da şenlenmesini, insanların bu tür yerlerden daha fazla alışveriş etmesini, enflasyonun yüzde 5'in altına düşmesini istiyoruz. Önce ülkemiz, milletimiz, vatanımız, devletimiz ve bu ülkenin insanları diyoruz. İrademizi ortaya koyalım ki Kızılırmak, Yeşilırmak daha güzel aksın. Benim Milas'ım şenlensin. Biz milletimizi hiç aldatmadık. Siyasiler hem insanlara hem tarihe karşı sorumludurlar. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirip, Türkiye'yi yürüyen değil, koşan bir ülkeye dönüştürelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Böyle devam edeceğiz."

EN GÜZEL BUZAĞILARA ÖDÜL

Fuarda Milas Süt Birliği tarafından Dişi Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi. Çamovalı Mahallesi'nden Durgut Taş'a ait Menekşe, İbrahim Ateş'e ait Elif, Menteş Mahallesi'nden Okay Kaya'ya ait Nazlı, Gökçeler Mahallesi'nden Zekeriya İri'ye ait Gamze, Akyol Mahallesi'nden Akif Emiroğlu'na ait Çiçek, Yakaköy Mahallesi'nden Saim Ünlü'ye ait Boncuk, Merkez Mahallesi'nden Hatice Çenkelci'ye ait Melis, Hasan Söztekin'e ait Elif ve Aynur Akpınar'a ait Renk adlı buzağıların katılımıyla gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Buzağıları ile yarışmanın birincisi Aynur Akpınar'a 1500 TL, ikinci olan Zekeriya İri'ye 1250 TL ve üçüncü olan Okay Kaya'ya ödülü olan 1000 TL'lik hediye çeki Bakan Soylu tarafından verildi. Program Bakan Soylu'ya Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından plaket verilmesiyle son buldu.

Bakan Soylu, Milas Ticaret Odası'na yaptığı ziyaretin ardından Muğla'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI