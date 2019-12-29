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Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Şenyayla bölgesinde, terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren askerleri ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelen Bakan Soylu, "2020 yılında inşallah sizin...

GENEL 29.12.2019, 14:39
Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Şenyayla bölgesinde, terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren askerleri ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelen Bakan Soylu, "2020 yılında inşallah sizin şu cesur bakışlarınızla irade ortaya koyan anlayışınızla bize güç veren, millete güç veren adımlarınızla silip, süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillerimize bırakmadan, inşallah terör örgütünü tarihe gömeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle Muş ile Diyarbakır arasında bulunan Şenyayla askeri üs bölgesini ziyaret etti. Soylu, vatani görevini yapan erlerle bir araya geldi. Bölgede 2- 3 ayda başarılı operasyonlar yapan askerleri tebrik için Şenyayla'ya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Devletimizin beraberliğine, birliğine, kardeşliğine, hürriyetine kastedenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içinde Şenyayla'da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek için sizi kutlamak için ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hakikaten ortaya koyduğunuz ve son yaptığınız başarılar, hepimizin göğsünü kabarttı. Yine yakın zamanda biten Şenyayla'nın tam göbeğine mıh gibi çakılan bu üs bölgemizde hem yapanlardan hem planlayanlardan hem gayret gösterenlerden Allah razı olsun; çok teşekkür ediyorum. Üs bölgemiz gayet iyi oldu ve bu terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibidir. Bunun farkındayız" diye konuştu. 
'DÜNYAYA ÖRNEK TERÖRLE MÜCADELE GÖSTERİYORUZ'
Terör örgütünü 2020 yılında silip, süpüreceklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"2020 için bir söz vermiştik. Nasıl Şenyayla'da bundan sonra bütün alanlar terör örgütünden temizlenip, huzurun ve kardeşliğin alanı olacaksa aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında inşallah 2020 yılında aynı anlayışla aynı kararlılıkla hep birlikte ortaya koyacağız. 2020 yılında inşallah sizin şu cesur bakışlarınızla sizin şu irade ortaya koyan anlayışınızla sizin bize güç veren, millete güç veren adımlarınızla silip, süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillerimize bırakmadan, inşallah bir terör örgütünü tarihe gömeceğiz. Bu konuda her birimizin yemini var. Milletimize yeminimiz var. Bu uğurda şehit olan kahramanlara yeminimiz var. Huzuru kaybetmiş ama gözü burada olan, gönlü burada olan, duası burada sizle olan gazilerimize o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hep birlikte sağlayıp, gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl adım atacağımızı da biliyoruz. Nasıl gerçekleştireceğimizi de biliyoruz. Her geçen gün özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan kapasiteyle büyük çalışma azmiyle önemli kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil dünyaya örnek terörle bir mücadele gösteriyoruz. Bunun faydasını milletimiz görüyor."
'2020'DE PKK'NIN ADINI SİLİN'
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Buraya çok zaman diliminde geldim, gittim. Buraların ne halde olduğunu da bilen arkadaşlarınızdan biriyim. Rabbimin bugününe şükürler olsun. İnşallah bunu çok daha güzel bir şekilde yarınlara taşıma emaneti sizlerin omuzlarındadır ve sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah muhafaza etsin, Allah sizleri korusun. Öncelikle hem duamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinle birliktedir. Ailelerinizin, çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatları ile birlikte bütün milletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020 yılında bu PKK'nın, terör örgütünün adını, cismini, ismini tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, şu tarihin bizlere emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin; yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun" dedi.
Bakan Soylu, yaptığı konuşma sonrası askerlerle selamlaşarak, birlikte kahvaltı yaptıktan sonra şehir merkezine hareket etti.

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