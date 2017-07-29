Bakan Soylu, Şırnak-Van karayolunda inceleme yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin de yaralandığı yapımı süren Şırnak-Van karayolunda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 2 ay sonra Şırnak'a yeniden geleceğini, çalışmaların ilerlememesi halinde firma sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

Hakkari'de çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı karşıladı. Daha sonra 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı. Ardından Tümen Komutanlığı makamına geçen Bakan Soylu, burada Vali Mehmet Aktaş, Tümgeneral Veli Tarakçı ile Şırnak-Van ve Şırnak-Cizre karayollarını yapan firma yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra da Şırnak-Van yolunda incelemelerde bulunmak üzere yol çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti. Burada Vali Aktaş ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, firma yetkilisine 2 ay sonra tekrar geleceğini ve çalışmaların ilerlememesi durumunda sözleşmelerini feshedeceğini söyledi.

İncelemeler sonunda gazetecilere konuşan Bakan Soylu, Hakkari ve Şırnak'taki incelemelerini değerlendirerek, "Bugün Hakkari Dağlıca, Çukurca güvenlik yolu ile ilgili bir değerlendirme yaptık ve özellikle Hakkari Çukurca yolunun ne aşamada olduğunu gördük. Hem oradaki kahraman askerlerimizle, evlatlarımızla, güvenlik görevlilerimizin hepsi ile bir aradaydık. Şimdi burada yine özel idaremiz, karayollarımız hep birlikte yapılan bu bölgenin ekonomik coğrafyasının önemli şekilde etkileyecek, çok iyi bir noktaya getirecek. Van ile Habur arasındaki iletişimi sağlayacak bir yol olan ve bizim güvenliğimiz açısından aynı zamanda hayati bir yoldayız. Sağolsun özelikle hem Veli paşamız, hem Arif paşamız, hem valimiz, daha önce bir güvelik toplantısını yapmışlar. Özellikle güvenlik yollarıyla ilgili. Zanediyorum çok kısa süre içerisinde Van'la buluşturacağız. Siirt hattı da var bu yolların içerisinde. Siirt yoluyla da ilgili arkadaşlarımız ayını kararlıkla çalışıyorlar. Bunun önemi şu; özellikle Şırnak'ın, Siirt'tin ve Van'ın birbirleriyle, sınırlarıyla çok daha iyi bir bağ kurabilmesini, ekonomik gelişimini çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak" dedi.

Yolların terör örgütlerinin alanlarını tamamen ortadan kaldıracağını ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Eylül ayında burada 6 şehidimiz oldu. Ve bu yollar aynı zamanda terör örgütünün bu hayatiyet alanlarını tamamen ortadan kaldıracak. Birkaç faydası olacak. Hem güvenliğine bakıyoruz, bu yolun, hem de hangi aşamada bitebileceğine de bakıyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Sayın Başbakanımız bu yollarla birebir ilgilidir. Özelikle Güneydoğu'da böyle 4-5 tane yolumuz var. Bu yollar bizim için ehemmiyetli. Geçen hafta Tunceli-Pülümür arasındaki yola bakmıştık. Oradaki ortaya atabileceğimiz tedbirleri attık. Sadece kırsalda, şehirde terörle mücadele değil, aslında kalkınmayla, yollarla attığımız adımlarla, şehirleri birbirleriyle bütünleştirerek, bambaşka bir bakışı ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda arkadaşlarımız burada, tekrar geleceğiz burada ne mesafe aldığımızı da inşallah göreceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu ,incelemelerde bulunduğu alanlarda alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda öğle yemeği yedikten sonra helikopter ile Şırnak Şeraffetin Elçi Havalimanı'na, oradan da uçak ile Ankara'ya gitti.

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