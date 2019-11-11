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Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın açılışına katıldı
ŞIRNAK'ta, Jandarma Bölge Komutanlığı yeni binası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, Bakan...
GENEL 11.11.2019, 16:25
ŞIRNAK'ta, Jandarma Bölge Komutanlığı yeni binası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliğine katıldı. Ardından da yapımı tamamlanan Jandarma Bölge Komutanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.
Bakan Soylu, dualar eşliğinde açılışı yapılan Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu. Soylu, "İhtiyacımızı karşılayan, mimarisinin de çok güzel olduğu çalışmanın tamamlandığını görmek bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Allah güzel oturmak hayırlı oturmak nasip etsin. İçinde amirlerimizin komutanlarımızın hayırlı kararlar, memleketimiz için güzel kararlar alınmasını nasip etsin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliğine katıldı. Ardından da yapımı tamamlanan Jandarma Bölge Komutanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.
Bakan Soylu, dualar eşliğinde açılışı yapılan Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu. Soylu, "İhtiyacımızı karşılayan, mimarisinin de çok güzel olduğu çalışmanın tamamlandığını görmek bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Allah güzel oturmak hayırlı oturmak nasip etsin. İçinde amirlerimizin komutanlarımızın hayırlı kararlar, memleketimiz için güzel kararlar alınmasını nasip etsin" dedi.
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