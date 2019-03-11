Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)

'PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı....

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)

'PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle halka seslenen Bakan Soylu, "Az önce ilçe belediye başkan adayı, Koçarlı'ya jandarma, emniyet ve belediye binası istedi. Hepsini biz yapacağız. Burası bizim rahmeti Adnan Menderes'in ilçesi. Her geldiğimizde bugün ne kadar gururluysak bir tarafımızda hep eksik. Bu millet her zaman bize kumpas kuranlara cevap verdi. Bu millete yıllardan beri kan kusturan terör örgütünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Bu Türkiye eski Türkiye değil huzuru bozdurmayacağız. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın borusu değil, devletimizin borusu ötüyor. Orada onlara hayat hakkı vermeyince oradan gitmek zorunda kalıyorlar. 31 Mart tarihinde Nedim Kaplan'ı Belediye Başkanı olarak seçecek miyiz? Eğer seçerseniz bende Nedim Kaplan'ın emrinde olacağım" dedi. 
ADNAN MENDERES KENT MÜZESİNİN TEMELİ ATILDI
Bakan Soylu, mitingin ardından Çakırbeyli Mahallesi'ne geçip, burada yaptırılan Adnan Menderes Kent Müzesi temel atma törenine katıldı. Bakan Soylu, "Burada yapılacak olan müzenin tarihi bir eser olacağına inanıyorum. Bizi bölmek parçalamak istiyorlar. Rahmetli Adnan Menderes, hükümete gelir gelmez 1.5 ay ay içerisinde ezanı aslıyla buluşturmasının en önemli nedenlerinden birisi buydu. İlk mevlit Adnan Menderes tarafından radyoda okutuldu. Bu millet onunla birlikte büyük adımlar attı. Bu vesile ile bu müzeyi ve etrafındaki tüm eklentileri, olan eserleri en kısa sürede yapacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Bakan Soylu, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basıp, Adnan Menderes Kent Müzesi'nin temeline ilk harcı döktü.
Bakan Soylu, ardrından beraberindekilerle esnaf ziyareti için Çine'ye geçti.

Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ / KOÇARLI (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328