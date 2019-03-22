Bakan Soylu: İmzaladıkları sözleşmeyi kamuoyu bilecek

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Kaan ULU/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "HDP eş başkanı diyor ki 'Kürdistanda biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz'. Yani 'Onların karşısında kim var, onlarla birlikte olup, bu iktidarı 31 Mart'ta büyük zafiyete uğratacağız'. Sözleşmeyi imzalamış bunlar. Sözleşmeyi nerede, nasıl imzaladıklarını önümüzdeki saatler içinde veya yarın kamuoyu bilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Ankara'nın Güdül ilçesinde halka hitap etti. Çarşı Meydanı'nda, Güdül Belediyesi önünden seslenen Bakan Soylu, Türkiye'nin geçmişte çok büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, "Amerika, Avrupa bize parmak sallayıp, 'Siz haddinizi bilin' mi demedi? 'Bu ülkeyi biz idare ediyoruz, siz kimsiniz?' mi demedi? Ekonomik saldırılar yapıldı. Şu minarelerden 'Tanrı uludur' diye ezan okundu. Ne fırsat buldularsa bizi köklerimizden ayırmaya çalıştılar, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğrettirmemek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. O sizi sürekli tehdit edenlere, 'İktidar olabilirsiniz, ama muktedir olamazsınız. Bu ülkeyi yönetemezsiniz' diyenlere karşı dik durdunuz" diye konuştu.

'AFRİN'E ÇATIR ÇATIR GİRDİK'

Afrin'de terör merkezi oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Soylu, "Hemen yanı başımızda, 'Zamanı geldiğinde oradan Türkiye'ye hücum ederiz' diye bir anlayış sergilediler. Kim destekledi? Amerika, Avrupa. Amerika dedi ki 'Afrin'e giremezsiniz'. Türkiye, eski Türkiye değil biliyor musunuz? Çatır çatır girdik Güdüllüler, çatır çatır girdik. Ardından ekonomik saldırılar, döviz saldırıları yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyaya bir mesaj iletti. Dedi ki 'Ey dünya size sesleniyorum; bu coğrafyada biz müsaade etmedikçe, biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız'. Bunun gücünü sizden, millet iradesinden alıyoruz" dedi.

'SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞ BUNLAR'

Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmadığı için yeni tezgahın ortaya konulmaya çalışıldığını belirten Soylu, "HDP eş başkanı diyor ki 'Kürdistanda biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz'. Yani 'Onların karşısında kim var, onlarla birlikte olup, bu iktidarı 31 Mart'ta büyük bir zafiyete uğratacağız'. Sözleşmeyi imzalamış bunlar. Sözleşmeyi nerede, nasıl imzaladıklarını da önümüzdeki saatler içinde veya yarın kamuoyu bilecek. Bu memleketi nasıl tezgaha getirmeye çalıştıklarını, bu milletin gözü önünde belediye meclislerine nasıl PKK'lıları sızdırdıklarını, hangi anlaşmaları yaptıklarını, hangi kirli pazarlıklar yaptıklarını, hangi kirli ilişkilerin ortaya konulduğunu hep beraber görecekler" diye konuştu.

'BELEDİYELERE SIZDIRILIYORLAR'

'Millet ittifakı'nın Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarına yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Son tespitlerimizle birlikte 325 PKK'lı, HDP'liyi belediye meclislerine, il genel meclislerine yazdılar. Bunlar kimler biliyor musunuz? PKK'dan ceza alıp, hapishanede yatanlar, PKK adına açlık grevi yapanlar, Apo ve PKK eylemlerine katılanlar, PKK için uyuşturucu ticareti yapanlar, haraç toplayanlar. En hafifleri bunlar. Her biri Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yerde görevlendirilip, belediyelere sızdırılıyorlar" dedi.

'KİRLİ SÖZLEŞMELERİ YAPANLARIN YÜZÜNE BİRER BİRER ÇARPIN'

HDP'nin Ankara'da, İstanbul'da ve seçime girmediği yerlerde vesayet koyduğunu kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"HDP ile PKK ile bu sözleşmeyi siz mi imzaladınız Güdüllüler? Ben size kimin imzaladığını söyleyeyim. Bu sözleşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzaladı. Bana diyor ki 'Dünyanın ve Türkiye'nin en ahlaksız kampanyası yapılıyor'. Ahlaksız ben değilim, Temel efendi. Ahlaksız kimdir biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü 2 milletvekili için PKK'ya satandır. Ahlaksız ben değilim. 'AK Parti gitsin, Türkiye huzursuz olsun' diye PKK ile kol kola girendir ahlaksız. Altında İYİ Parti'nin imzası var, Genel Başkan Meral Akşener'in imzası var. Altında FETÖ'nün imzası var, PKK’nın imzası var, Gezicilerin imzası var, 15 Temmuz'u yapanların imzası var ve altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Şimdi PKK'lıları, HDP'lileri belediye meclislerine sızdırmaya çalışıyorlar. Ömer Öcalan diyor ki Apo'nun yeğeni, 'Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ne oy verin'. Ey Temel efendi, biraz vicdanın varsa biraz ahlakın varsa 'Türkiye'de ben siyaset yapıyorum' diye sokağa çıkıp, adım atmazsın."

Bakan Soylu, belediye meclislerine giren PKK kökenli kişilerin, teröristlerin isimlerini sokaklara verme girişiminde bulunabileceklerini de dile getirerek, "Bu sözleşmenin altında sizin imzanız yok. Ne olurskirli sözleşmeleri yapanların yüzüne böyle birer birer çarpınunuz, bu şerefli imzanızı 31 Mart'ta atın da bu " dedi.

'BÖYLE ADAMA ANKARA TESLİM EDİLMEZ'

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara da değinen Bakan Soylu, "Geçen akşam Mansur Yavaş'ı seyrettim televizyonda. Onu dinledikten sonra bir suçlunun telaşını gördüm. Ankara Büyükşehir Belediyesi böyle bir adama teslim edilemez. Hem 'Koltuğu alacağım' diye PKK'nın söylediklerine karşı bir tek söz söylemeyecek, dut yemiş bülbüle dönecek hem de paraya tamah edecek yüzde 10'culuk yapacak. Böyle bir adama Ankara teslim edilmez. Şu çek senetçileri, PKK'yı, yüzde 10'cuyu bulaştırmayın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, bulaştırmayın. Mehmet Özhaseki 25 yıl belediye başkanlığı yaptı, üzerinde bir tek iz yoktur. Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşına 31 Mart'ta güçlü bir destek verecek misiniz? Siz bize güç verin, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye hedefine yürüsün" diye konuştu.



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