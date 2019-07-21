Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geleceğin teminatı gençlere huzurlu bir ülke bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Sizden kardeşlik türküleri, medeniyetimizin, değerlerimizin bize emanet ettiği cümleleri bekliyoruz. Bunlara hazır mısınız ?" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen öğrencilerin buluştuğu programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Müftüsü Ömer Keskin, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, 'Yazımda kardeşlik var' projesinin kapanış programının Van'da yapılmasının önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.Bakan Soylu, “Dün Cumhurbaşkanımızla telefonla konuştuğumuzda buraya geleceğimizi söyledik. Hala heyecanını, hala tadını hissettiğini ve bu anlamlı programın hem gençlerimiz için, hem de geleceğimiz için çok önemli olduğunu, yapanları takdir ettiğini, katılanları da kucakladığını söyledi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bir taraftan Edirne’den, Tekirdağ’dan, Kırklareli’nden, Çanakkale’den, diğer taraftan Manisa’dan, İzmir’den, Aydın’dan, Muğla’dan gelen ve yine bu salonda Van’ımızın bütün ilçelerinden gelen bütün Vanlı gençlerimize selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Bizim özümüzü tekrar keşfetmemizi sağlayan bir programdır. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımız ve vakfımıza bu kardeşliği bir araya getirdiği için, yaz boyunca bir kişi dahi olsa gençlerimizi hem kardeşliği hem bilgiyi hem beraberliği hem kültürümüzü hem cennet vatanımızın güzellikleriyle buluşturduğu için minnetlerimi ifade ediyorum." dedi.VAN, ÖZELLİKLERİ OLAN BİR ŞEHİRDİRGüneşin Van'da bir başka güzel olduğunu söyleyen Bakan Soylu,“Bu proje Van için önemli bir adımdır. Van medeniyetimizin bize emanet bıraktığı güzel bir şehirdir. Ben Van’ı tarif ederken Van’ın güneşi olarak tarif etmem. Güneşin Van’ı olarak tarif ederim. Çünkü güneş Van’da bir başka güzeldir. Onu hissetmek lazım, onu anlamak lazım. Van; gölüyle, kalesiyle bize bırakılan büyük bir mirastır. Aslında memleketimizin ne kadar zengin olduğu, bize büyük bir miras bırakıldığını, okullarda okuduklarınızdan öğretmenleriniz size gösterdiklerinden ve gördüklerinizle çok daha büyük zenginleştiğinizi, ülkemizin gücüne, ülkemizin zenginliğini ve insanlarımızın alicenaplığına, misafirperverliğini bir kez daha şahit oldunuz. Şunu ifade etmek istiyorum. Buraya geldiniz, güzellikler ve arkadaşlıklar edindiniz. Sizin dünyanızdan başka dünyalar olduğunu gördünüz. Bizim inancımız bize bir şey söyler. Her insan bir alemdir. Sizlerde yepyeni insanlar, yepyeni arkadaşlar gördünüz ve yeni alemler keşfettiniz." diye konuştu.PASAPORTLARINIZDAKİ AY YILDIZLI BAYRAĞI GÖRDÜKLERİNDE HÜRMET DUYACAKLARI BİR TÜRKİYE SİZLERE BIRAKMAK İSTİYORUZBakan Soylu, saygı duyulan bir Türkiye'yi gençlere bırakmak için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:"Tarihimizde dün bize öğretilmeyenler, bir tarafta bırakılanlar, acaba geçmişte neler yapıldı, bu milletin tarihi nasıldır, kahramanlıkları nasıldır, biz nasıl bir milletiniz, bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara karşı buradayız. Kutül Amare’yi hangi birimiz hangi şekliyle biliyorduk? Çanakkale’deki şehitliklerimiz hangi noktadaydı? Kim bu konuda ne kadar sahiplik ortaya koymuştur? Dün bu coğrafyada yaşananlar; camilerimiz, külliyelerimiz, vakıflarımız ve bize ecdadımızın bıraktıklarına ne kadar sahip çıkılıyordu? Sadece burada mı? Balkanlara, Kosovaya kadar ne kadar tarihimize sahip çıkmıştık. İpekyolu sadece Van’da bizim için bir ilçe miydi? Yoksa insanlığı buluşturan, bir araya getiren, hem bizi ekonomik hem kültürel hem de tarihi anlamda dünyanın merkezi olmaya iten, bizi medeniyetimizi anlamaya, bulunduğumuz coğrafyayı keşfetmeye, kültürleri birleştirmeye, medeniyetlere köprü olmaya, onları birleştirmeye, tarihimize elimizi uzatmaya, kardeşlikleri bir araya getirmeye çalışan bir anlayış bu. Türkiye bugün varlığıyla, ayakta durmasıyla, adımlarını atmasıyla bunları gerçekleştiren, bunları yarına sizlere güçlü bir şekilde emanet etmeye çalışan bir ülke konumuna gelmiştir. Allah’ımıza hamd olsun bugün eski konumda değiliz. Bir şey istiyoruz. Size huzurlu bir ülke bırakmayı, size huzurlu bir coğrafya bırakmayı, size inancınızın, kültürünüzün, örfünüzün, adetinizin, geleneğinizin ve bu diyarlarda yaşamanın hazzının mutlu olduğu bir coğrafya bırakmayı, bizim yaşadıklarımızı ve çektiklerimizi sizin bütün dünyaya medeniyetimizin güzelliklerini ifade edebileceğiniz bir coğrafya bırakmaya, yurt dışına çıktığınızda ay yıldızlı pasaportunuzu uzattığınızda bunu gören o gümrük memurları, hangi milletten hangi ülkeye mensup olurlarsa olsunlar, ay yıldızlı pasaportlarınızı gördüklerinde saygıyla ayağa kalktıkları ve bütün Türkiye’ye hürmet duydukları, saygı duydukları bir Türkiye’yi size bırakmak istiyoruz."GENÇLERE NASİHATLERDE BULUNDUYaz kampına katılan öğrencilere nasiplarde bulunup öğütler veren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim üzerimizde kötü niyetler beslemeye çalışanlara, birbirimizden kardeşliğimizi almaya çalışanlara karşı buyurun bakalım.Biz bugünün milleti değiliz, bizim kardeşliğimiz bugünün kardeşliği değil. Binlerce yıldır bu topraklarda ve dünyada bize emrolunan bir kardeşliği anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunun sahibiyiz diyen bir Türkiye, bir kardeşlik Türkiye’si size bırakmak istiyoruz. Onun için inanıyorum ki; sizler hem burada gördüklerinizle hem size anlatılanlarla birlikte buradan çok büyük bir tecrübeyle ayrılacaksınız. Kendinizi iyi yetiştirmenizi, sadece maddi unsurlara değil esas başarının, esas hayatın maneviyat olduğunu hiçbir zaman unutmamanızı, yarınlarda önünüzde konulacak maddi tercihlerle değerlerinizi, bize bırakılan ve bize emanet edilenlerle değiştirmemeniz gerektiğini size tembih ediyoruz. Size çok güveniyoruz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Gece gündüz çalışıyorsak, sabah akşam gayret gösteriyorsak, risk alıyorsak, bilmenizi istiyoruz ki; bu cennet vatanda daha özgür, daha hür bir şekilde yaşamanızı temin etmek içindir. Siz de sizden sonraki nesiller için bunu yapmak durumundasınız. Sizden kardeşlik türküleri, medeniyetimizin, değerlerimizin bize emanet ettiği cümleleri bekliyoruz. Bunlara hazır mısınız? Hayatınız şu kalbinizden ve gönlünüzden gelen ‘evet’ kadar güzel olsun inşallah. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları hep sizinle olsun. Çok çalışın, çok gayret gösterin ve dünyaya nasıl bir millet olduğumuzu, nasıl Müslüman olduğumuzu ve nasıl inançlı olduğumuzu ve gelenek göreneklerimize nasıl bağlı olduğumuzu gösterin."CAMİLER, SADECE NAMAZ KILINAN YERLER DEĞİLDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, proje kapsamın Türkiye'nin çeşitli kentlerinden öğrencilerin Van'a geldiğini belirterek, "Ülkemizin 81 vilayetinde 90 bin camiyi nasıl mektep haline getiririz, bunun gayreti içerisindeyiz. Camiler sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler değil. Bizim için şu anda 4 milyona yakın çocuğumuzun Rabbimizi öğrendiği, Kur’an-ı, peygamberimizin hayatını öğrendiği, temel dini bilgiler dediğimiz; ‘İnancın, ibadetin, ahlakın ve Peygamberin’ başlıkları altında dersler aldığı mekteplerdir camilerimiz. Sizler inancı, vatanı, mukaddesatı ve değerleri uğruna Çanakkale’den Kahramanmaraş’a, Sakarya’dan Sarıkamış’a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının ve umudunun temsilcileri olan gençlersiniz. Sizler hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden; kendine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığın huzur ve güvenini isteyen gençlersiniz. Sizler büyük idealleri olan, ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zerafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen büyük bir ideal ve ahlaka sahip gençlersiniz." dedi.VAN'DA 300'Ü KIZ 900 ÖĞRENCİ KATILDIVan Valisi Mehmet Emin Bilmez de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Yazımda Kardeşlik Var’ temalı yaz kampının kapanış programı için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘Yazımda Kardeşlik Var’ projesi kapsamında ilimizde düzenlenen yaz kampına Ege, Marmara ve Trakya bölgelerinden 300 kız, 600 erkek öğrencimiz katılmıştır. Kamp 3 hafta boyunca devam etmiştir. İlimizin tanıtımına katkı sunan bu güzel etkinliğin Van’da düzenlenmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu tür etkinliklerin ilimizde ve bölgemizde düzenlenmesinin birlik ve beraberliğimize katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Program, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu. Bakan Soylu, programın ardından Van Valilği'nde düzenlenen 'Güvenlik toplantısına' katıldı.

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