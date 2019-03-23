Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’daki Giresunlularla Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nda düzenlenen Giresun Şenliği’nde buluştu. Eyüp Giresunlular Derneği işbirliğiyle düzenlenen şenliğe, sadece Eyüpsultan’dan değil İstanbul’un diğer ilçelerinden de katılım oldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüp Giresunlular Derneği Başkanı İsa Kayış ve ilçe protokolünün katıldığı şenlikte, Giresun’un yöresel lezzetleri ikram edildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Binali Beyle destansı bir 5 yıla imza atılacak. Göreceksiniz 5 yıl sonra 'iyi ki bu kararı vermişiz' diyeceksiniz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Yeşilpınar Mahallesi Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu, "10 yıllardır bir oyuna getirmeye çalışıyorlar. İlk kez Türkiye yüzdü yüzdü sonuna geldi. Terörün sonuna geldik. Daha çok yapacak şeyimiz var. Bilesiniz ki, millet olarak daha yeni başladık" dedi.



"316 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"



Soylu, "Biz batı değiliz. Biz Amerika değiliz. Biz başka ülkelere gittiğimiz zaman sömürü düzeni kurmuyoruz. Biz Afrin'deyiz, biz Cerablus, Azez'deyiz. Biz oraya huzur ve kardeşlik getirdik. 316 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. Oralarda bizim kaymakamımız, savcımız, hakimimiz, vali yardımcımız, polisimiz, jandarmamız var. Orada Allahu Ekber diyen 5 vakit ezan okuyan imamız var. Biz büyük ve asil bir milletiz. Biz huzur getiririz" diye konuştu.

"AYAĞA KALKAN BİR TÜRKİYE'Yİ ÖNÜMÜZDEKİ 4 BUÇUK YILDA GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Terör ve uyuşturucu alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu sürede Türkiye'yi ayağa kaldırdıklarını söyleyen Soylu, "Ayağa kalkan bir Türkiye'yi önümüzdeki 4 buçuk yılda geri döndürmeye çalışıyorlar. Neden, çünkü önümüzdeki 4 buçuk yıl seçim yok. Tekrar 4 buçuk yıl bir fitne tohumu ekerek, 'Acaba Türkiye'nin 4 buçuk yıl iyi yönetilmesinin engelleyebilir miyim?' diye arayış içindeler." şeklinde konuştu.



Kürsüye çıkan Giresun Federasyon ueski Başkanı İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Hasan Turan'da Türkiye'nin Beka probleminden bahsederek Giresunlu hemşehrilerinden oy istedi.



Mevcut Belediye Başkanı Remzi Aydın'da 5 yıl içinde yaptığı hizmetlerden bahsederek, Deniz Köken'e başarılar diledi.



AKP ADAYI KÖKEN PROJELERİNİ ANLATTI



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, programda yaptığı konuşmada Eyüpsultan için hazırladığı projeleri anlattı. Yeşilpınar’ın da içinde yeraldığı Veysel Karani bölgesine birçok yeni park ve merkez yapılacağının müjdesini veren Köken şunları söyledi: “Eyüp’ü dört bölgeye ayırdık. Akşemsettin, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar mahallelerimizden oluşan Veysel Karani bölgemizin eksiklerini 3 aydır yaptığımız saha gezilerimiz sırasında vatandaşlarımızla yaptığımız görüş alışverişinde tesbit ettik. Projelerimizi halkımızın istek ve sorunlarına göre oluşturduk. Veysel Karani bölgemize Çırçır Spor Parkı, Çırçır Farkındalık Parkı, Çırçır Kapalı Spor Salonu, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Teknoloji Deneyimleme Yerleşkesi, Akşemsettin Yaşam Alanı, Veysel Karani Polis Karakolu, Karadolap Semt Parkı, Karadolap Yaşam ve Spor Alanı, Yeşilpınar Bölge Parkı, Cami, Sosyal Tesis ve Zeminaltı Otoparkı, Yeşilpınar Macera Parkı ve Yeşilpınar Spor Tesisi yapacağız.”





BELEDİYE BAŞKANI AYDIN VE ADAY KÖKEN, BAKAN SOYLU KÜRSÜDEYKEN PROTOKOLDEN AYRILDI



Bu arada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu küsüde konuşurken, protokoldeki yerinden kalkıp toplantı alanından ayrıldı. Başkan Aydın ve Başkan adayı Köken'in İçişleri Bakanı konuşurken ayrılmaları, vatandaşların dikkatini çekti. Şenliğe katılanlar, ayrılmayı, Bakan Soylu konuşmasında mevcut Başkan Remzi Aydın'a itafen bir söz söylediği sırada fark etti ve, " Remzi Nereye gitti" diye seslendi. Başkan Aydın ve Başkan Adayı Köken'in bir başka yerde açılış programları olduğu ve çok gecikme olduğundan dolayı ayrılmak durumunda kaldıkları ortaya çıktı.



Lahana Şenliği Saat 13.00'te başlayacağı ve 15:00'de biteceği duyrulmaş, ancak, Bakan Süleyman Soylu'nun toplantıya katılma saati 15:30'u bulmuştu.

Giresunlu sanatçı Özkan Karadeniz, Hüseyin Çendeoğlu ve Ayten Kavraz sevilen Karadeniz eserlerini seslendirdi. Kemençe eşliğinde horon ekibinin gösterileri ve çocuklar için düzenlenen birbirinden renkli animasyonlar büyük ilgi gördü. Giresunlular kemençe eşliğinde bol bol horon oynayarak eğlenceli saatler geçirdiler. Giresunluların horonuna zaman zaman protokol de eşlik etti.



Davetlilere Karadeniz pidesi, kara lahana çorbası, keşkek, Balkan tulumba tatlısı ikram edildi. Ayrıca Eyüp Giresunlular Derneği üyesi hanımlar, davetliler için hazırladıkları yöresel lezzetleri ikram ettiler.



