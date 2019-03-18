Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir - Ek fotoğraflar
18 Mart 2019 Pazartesi 20:32
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