Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C diye bir şey vardı, milletimizin başına musallat olmuşlardı, hakim, savcı vurmuşlardı, işgal etmişlerdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bunların yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. PKK'nın üst düzey yöneticisi artık Türkiye'de yoktur" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları ve bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesinde 1500 hektarlık alanı kapsayan ve 11 bin 726 parselin bulunduğu Çalkaya bölgesindeki, yaklaşık 30 bin kişinin oturduğu evlerin tapu dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin bugün kendi silahını, helikopterini, insansız hava aracını üreten, modern şehir hastaneleriyle, havaalanlarıyla, her ilde birer ikişer bulunan üniversiteleriyle, gelişmiş ulaştırma ve iletişim altyapısıyla geleceğe umutla bakan bir ülke olduğunu belirtti. PKK, sağ- sol kavgaları, darbeler, 15 Temmuz darbe girişimi olaylarının bu gelişmeye karşı gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin artık darbelerden, ekonomik saldırılardan, ihanetlerden yorulduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

"Emekli maaşını ödeyemediği için IMF kapılarında süründü. Öyle günlerden bugünlere geldik. Terörle mücadele edeceğiz; 'Tankını ben veriyorum, buraya giremezsiniz, helikopterini ben veriyorum, şunu yapamazsın' dediği günlerden bugünlere geldik. Birileri laf söyler, laf üretir ama bu millet laf üretene değil, iş yapana, samimi olana, hizmetkâr olana bakar."

'DERDİMİZ SADECE BİR BELEDİYE KAZANMAK DEĞİL'

Türkiye'nin terörle, anarşiyle, laik- dindar, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, başı açık- örtülü, sağcı- solcu kavgalarıyla terbiye edilmeye çalışıldığını anlatan Bakan Soylu, Gezi olaylarıyla da ülkeye zarar verilmeye çalışıldığını ifade etti. Türkiye'nin büyümesinin istenmediğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye 4,5 yılda huzur içinde olmasın, zenginleşmesin, yarınlarına güçlü bakmasın, kuvvetli olmasın, terörün kökünü kazımasın, etrafındaki coğrafyaya güçlü olup, barış ve huzur veremesin diye çalışıyorlar. On yıllardır yaptıkları tezgahı bugünlerde devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz niye 2009'da MHP ile ittifak kurmadık, niye 2014'te kurmadık da bugün kuruyoruz? Derdimiz sadece bir belediye başkanını kazanmak mı? Sadece bu değil. Türkiye'nin üzerine geliyorlar. Tarihi bir fırsat yakaladık, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Yıllardan beri her kafamızı çıkardığımızda yukarıdan aşağıya basıyorlar. Avrupa'dan, Amerika'dan kuşatıyorlar, etrafımızdaki coğrafyadan kuşatıyorlar. Az buçuk güç kaybedelim, bizi bir kaşık suda boğacaklar. Bu coğrafya herkesin gözünü diktiği bir coğrafyadır."

UYUŞTURUCU OPERASYON SAYISI YÜZDE 102 ARTTI

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Süleyman Soylu, Antalya'da aylık ortalama hırsızlığın 2017- 2018 arasında 355'ten 250'ye gerilediğini, organize suç çetelerine dönük operasyon sayısının 15'ten 21'e, yakalanan şüpheli sayısının ise 189'dan 254'e yükseldiğini söyledi. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede Antalya'da büyük bir gayretin içinde olduklarını ifade eden Bakan Soylu, 2017- 2018 arasında uyuşturucu operasyon sayısını yüzde 102 artırdıklarını, 3 bin 432'den 6 bin 937'ye yükselttiklerini, bu operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısının da yüzde 66 artışla 4 bin 808'den 8 bin 1'e çıktığını söyledi.

'2 YILDA 3 BİN 333 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, HDP'li Figden Yüksekdağ'ın 'PKK'ya PYD'ye sırtımızı dayıyoruz' söylemini isim vermeden eleştirdi. Yüksekdağ'ın cezaevinde olduğunu hatırlatan Soylu, "Kadın çıkıp diyecek ki 'PKK'ya PYD'ye sırtımızı dayıyoruz.' Ne yapacağız sırtını mı sıvazlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Yıllardır bu ülkenin kardeşlerini birbirinden ayırmak için tezgah kurulduğunu ifade eden Soylu, "'Kürdistan'da biz kazanacağız; batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da orada verilen oylar Eruh'a Cizre'ye güç olup selam verecek' diyorlar. Böyle bir bölücülük var mı" dedi. Cezaevinde intihar ederek yaşamını yitiren bir PKK'lının cenaze törenine gitmek isteyenler olduğunu da hatırlatan Soylu, “PKK'dan içeri girmiş bir terörist kendini cezaevinde astı. Bütün HDP'li vekiller bir araya gelmişler, bunu oraya defnedecekler. Biz terörist cenazesine kimsenin gitmesine izin vermeyiz" dedi.

Son 2 yılda teröristlere yönelik ciddi operasyonlar yaptıklarını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, bu sürede 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

'PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ARTIK TÜRKİYE'DE YOKTUR'

Terör örgütlerine büyük darbeler indirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "DHKP-C diye bir şey vardı, milletimizin başına musallat olmuşlardı, hakim, savcı vurmuşlardı, işgal etmişlerdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bunların yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. PKK'nın üst düzey yöneticisi artık Türkiye'de yoktur" diye konuştu.

'FİTNE TOHUMU EKİYOR KILIÇDAROĞLU'

Belediye meclis üyeliği listelerinde HDP'li ve PKK'lı isimlere yer verildiğini söyleyen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu durumun bir kaosa neden olacağını ifade eden Soylu, şöyle dedi:

"299 PKK'lı ve HDP'liyi belediye meclis üyeliğine yazdılar. İnkar ediyorlar mı, hayır. Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki, 'Süleyman Soylu eksik söyledi. 300'ün üzerinde yazdık.' Antalya'da da var bundan. PKK için evinde uyuşturucu ekip diken ve bunun gelirlerini PKK'ya gönderen, PKK için iş adamlarından haraç alan, aynı zamanda Apo'nun serbest kalması için eylem yapan, avukatlıklarını yapan. Belediyelerimizde şehitlerin isimleri sokaklara ya da yapılan hizmetlere veriliyor. O zaman ne olacak, belediye meclisinde parmak kaldırıp diyecekler ki 'Bizim de Sur'da ölen bir teröristimiz vardı onun ismini şuraya verelim' diyecekler. Belediye meclislerinde, Anadolu'da her yerde kaos olur. Önümüzdeki 4,5 yılda kaos oluşturacak bir fitne tohumu ekiyor Kılıçdaroğlu."

'SÖZLEŞME YAPMIŞLAR'

Adıyaman'da CHP ve HDP'nin Saadet Partisi adayını desteklediğini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Birlikte çalışıyorlar. Bir sözleşme yapmışlar. Yüzünde meymenet olmayan adam milletin yüzüne bakarak söyledi; 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanacaksa bizden dolayı kazanacak. Biz alacağımızı seçimden sonra alacağız.' Bu senedi siz kimle imzaladınız? Gazilerle mi, şehitlerle mi? Bu senedi kimin imzaladığı belli. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ şarlatanı, PKK, Kandil imzaladı. Bunlara 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki milletin imzasını görsünler" diye konuştu.



