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Bakan Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı
GENEL 02.02.2020, 00:01
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde kalan depremzedelerle basketbol oynadığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Maçı 4- 2 kaybettiklerini belirten Soylu, paylaşımında, "Tuana, Melek, Bora, Denizhan 4, Emir, İlayda, Aleyna, Süleyman (ben) 2. Bizim takım yenildi. Ama onurlu bir mağlubiyet" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde kalan depremzedelerle basketbol oynadığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Maçı 4- 2 kaybettiklerini belirten Soylu, paylaşımında, "Tuana, Melek, Bora, Denizhan 4, Emir, İlayda, Aleyna, Süleyman (ben) 2. Bizim takım yenildi. Ama onurlu bir mağlubiyet" dedi.
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