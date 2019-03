Bakan Soylu, depremin vurduğu Denizli'de

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin, dün 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Acıpayam ilçesini ziyaret etti. Evlerin yıkıldığı Ucarı Mahallesi'ne giden Bakan Soylu, depremzedelerle konuştu, evi hasar gören Emine Doğan’ın (55) gözyaşlarını sildi. Depremde 155’i ağır, 355 evin hasar gördüğünü ifade eden Bakan Soylu, depremzedelerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Çardak Havaalanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan helikopterle Acıpayam ilçesine geçti. Buradan da karayoluyla Ucarı Mahallesi'ne giden Bakan Soylu, depremzedelerle sohbet edip, dertlerini dinledi, yıkılan evleri inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Türk Kızılayı'nın mobil mutfağını gezen Bakan Soylu, daha sonra çadırda kalan depremzedelerle sohbet etti. Yerle bir olan evlerin önünden geçen Bakan Soylu, depremzedelere evlerinin yeniden yapılacağının sözünü verdi. Bakan Soylu, yıkılan evlerin bulunduğu yerde inceleme yaparken, evi hasar gördüğü için ağladığını gördüğü Emine Doğan'ın (55) gözyaşlarını sildi.

155’İ AĞIR, 355 EV HASAR GÖRDÜ

Ardından açıklama yapan Bakan Soylu, dün saat 09.34'te, yerin 11 kilometre derinliğinde, 7 mahallede çok şiddetli hissedilen, diğer alanlarda da ciddi şekilde etkisi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu, devamında 453 artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Deprem olduktan sonra Valiliğimiz, Denizli Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerimiz hemen bölgeye gelerek gerek hasarların tespiti, gerek yaralılara ilgili adımları attılar. Toplam 355 evin 155'inde ağır, diğerlerinde ise orta ve hafif hasar mevcut. Hasar oluşan evlerin yüzde 99 gibi büyük çoğunluğu kerpiç evler. Çok doğal olarak bu evlerin sahiplerinden bir kısmı burada bu mahallede yaşıyor. Ama önemli bir bölümü de şehirde yaşıyor. Gidiş-geliş yapıyorlar. Burada 600'e yakın çadır dağıtımı yapıldı. Artçı depremler devam ettiği için vatandaşlar evlerine girmek istemiyorlar. Bu konuda çadır talepleri karşılandı. Mart ayında havaların serin olması göz önüne alındığında, ekiplerimiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferberler. Kızılay aş evi kurdu. Yaklaşık 2 bin 500, 3 bin civarında kişiye burada yemek servisi yapılıyor. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarında bulunacaklar" dedi.

'2 KİŞİNİN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Depremde yaralananlardan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Bir can kaybımız yok ve biraz önce gördüğümüz evde enkaz altında kalan bir hanımefendi vardı. Komşuları kurtarmış. Hastanede şu an 2 kişi tedavi görüyor. Birinin kolunda depremden meydana gelen bir etkilenme var. Onunla ilgileniyorlar. Onlar da inanıyorum ki yakın zamanda taburcu olurlar. Allah beterinden muhafaza etsin" diye konuştu.

Yıkılan evinin bulunduğu alanda ev yapmak isteyenlere nakdi yardımda bulunacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Ben, başka bir yerde istiyorum' diyen olursa da depremle ilgili yapılan konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın depremle karşılaşan vatandaşlarımıza Acıpayam'a 'Geçmiş olsun' dileğini iletmek için, talimatıyla geldim. Talimatı da hiçbir eksikliğin gösterilmemesi. Vatandaşlarımızın soğuk ve serin havanın olduğu bu aylarda depremden kaynaklı bir mağduriyet yaşamaması için gerekli olan her şeyin temin edilmesini gerekliliğidir" diye konuştu.

Depremin ardından 453 artçı sarsıntı yaşandığını ve bu artçı sarsıntıların sürdüğünü belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu artçılardan birisi 4.8 şiddetinde. 6 tanesi de 4 şiddetinin üzerinde. Bu konuda biz tedbirimizi alacağız. Depremin olduğu saatte, depremin olacağını biliyor değildik. Bundan sonra da bu konularda böyle bir süreç yaşanacak mı, daha yüksek depremlere karşılaşacak mıyız, karşılaşmayacak mıyız, bilemeyiz. Biz, tedbirlerimizi alarak inşallah herhangi bundan sonraki olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadan bu sürecin geçmesini sağlamış olacağız."

Bakan Soylu, açıklamasının ardından, helikopterle miting yapacağı Çivril ilçesine hareket etti.

