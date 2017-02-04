Bakan Soylu'dan koruculara ek tazminat müjdesi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, korucuların operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklarlarını açıkladı. Ağrı'da konuşan Soylu, "Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla, polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar" dedi.Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'a gelen Soylu, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve vatadaşlar tarafından karşılandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde korucularla ilgili bir toplantıya katılan Bakan Soylu, yaş ortalaması 42 olan 47 bin 500 korucunun bulunduğunu belirtti.KORUCULAR GENÇLEŞTİKoruculardan 18 bin 66'sının bugün itibariyle emekli olduğuna işaret eden Süleyman Soylu, emekli olanların yerine evlat, kardeş, akrabalarını korucu olarak aldıklarını bildirdi. Böylece korucu aileleri için yeni bir istihdam oluşturduklarını anlatan Soylu, yaş ortalamasını da 31,5 seviyesine indirdiklerini aktardı. Soylu, korucularla ilgili açıklamasında "Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar" diye konuştu.Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile korucuların artık silah için harç ödemeyeceklerini dikkati çeken Soylu, korucularla ülkenin huzuru için kader birliği yaptıklarını bildirdi. Soylu, şunları söyledi:"Kader birliğimiz bu ülkenin üzerine oyun oynamaya çalışanlara karşı hep birlikte 'size bu ülke ve bu milletin üzerinde oyun oynattırmayız' diyen anlayışı birlikte gerçekleştirebilmektir. Herkes bilsin. Bizi Kürt kardeşlerimizden hiç kimse ayıramaz. Hiç kimse Kürt kardeşlerimiz üzerinden bize başka türlü bir elbise çizmeye, giydirmeye gayret edemez, bunda muvaffak olamaz.Bu coğrafya içerisinde ne zaman zora düşmüşsek, sıkıntıya düşmüşsek, sırtımızı birbirimize dayayarak bize oyun, pusu kurmaya çalışanlara cevabı en güzel şekilde verdik. Birileri yanlış bir hesap içerisinde olmuş olabilir. Birileri maşalık yapıp burada insanların ticaret yapmasını, üretmesini, topraklarını bereketli hale getirebilmesini, evlatlarının ilkokula, liseye, üniversiteye gitmesine tahakküm etmeye çalışabilirler. Biz kararlıyız. Bizim işimiz söz değil, bizim işimiz icraattır."Süleyman Soylu, her türlü terör saldırısına misliyle mukabele ettiklerinin açıkça görüldüğüne işaret ederek, teröre ve teröristlere karşı kimsenin kendilerinden merhamet duygusu beklememesini istedi.

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