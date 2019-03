Bakan Soylu: Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz

Suat SÖĞÜT/DEMRE (Antalya), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "3 bin 99 barınak ve sığınağı ortadan kaldırdık. Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük düzeye düşürdük. Onun 3 katı kadar terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Sadece onu mu? PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Antalya'daki yoğun programının ardından dün gece yarısı helikopterle Demre'ye geçen Soylu, coşkuyla karşılandı. Bakan Soylu'ya; AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse ile Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti ile MHP il ve ilçe teşkilat mensupları ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu eşlik etti. Demre Belediyesi önünde konuşan Soylu, programa geç katıldığı için kendisini bekleyenlerden helallik istedi. Gece geç saatte Demre'ye neden geldiğini anlatan Soylu, "Demre'ye niçin geldim biliyor musunuz? Bir tek şey için geldim. Allah şahittir. On yıllardan beri bu millete çektirdiklerine rağmen tehdit etmelerine rağmen korkutmalarına rağmen Demre hiç eğilmediniz. Elif gibi dimdik durdunuz. Huzurunuza bir tek şey için geldim. Yıllarca bize 'köylü' dediler. 'Poturlu', 'şalvarlı', 'kasketli' dediler. Yıllarca 'Siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz?' dediler, 'Akıllanmadınız mı?' dediler. 'Bir başbakan astık, iki bakan astık, onca darbe yaptık. Her 10 yılda bir akıllanmadınız mı? Sizi küçümsedik hakir gördük' dediler. Dediler ki 'İktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız'. Demre size minnetlerimizi sunmak, bu ülkenin bırakın bakanını, bir evladı olarak söylemek için geldik. Şükranlarımızı sunmak için geldik. Bize yukarıdan bakıp, 'İktidar olursunuz, muktedir olamazsınız' diyenlere Allah'a çok şükür bu meydandaki insanlar gibi bütün milletimiz dedi ki 'Bugün milletimiz iktidar, bugün milletimiz muktedir'" diye konuştu.

'ZAYIF DÜŞERSEK KATBEKAT ÜZERİMİZE OYNAYACAKLARI ORTADA'

HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oranında oy aldığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkeye çok acılar verdiler. 7 Haziran seçimlerinde HDP denilen parti yüzde 13 oranında oy aldı; ama durmadılar. Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaktılar. Camileri, okulları, spor salonlarını, kütüphaneleri, Siirt Hastanesi'ni 1 günde 7 defa yaktılar. 25 bin evi tarumar ettiler. İnsanlar orada yaşayamaz oldu. Hiç düşmediler bu ülkenin yakasından. Nihayetinde 15 Temmuz darbesi. O Amerika uşağı olan, o Pensilvanya'daki şarlatanla beraber bu ülkeyi teslim almak istediler. Bu ülkenin onurunu teslim almak istediler. Bitti mi zannediyorsunuz? Hayır bitmedi. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Afrin'de terör merkezi oluşturup, terör hattı kurup, Türkiye'nin güneyiyle Orta Doğu'nun bağını tamamen koparmak istediler. Bizi içine sıkışmış bir devlet haline getirmek istediler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ardından döviz operasyonları yaptılar. Amerika yaptırdı. Dolar operasyonları yaptırdılar. Türkiye tam seçime giderken iktidarla milletin arasını bozup, 'Acaba buradan önümüzdeki 4,5 yıl için zafiyet oluşturabilir miyim? Hükümeti zayıf bir duruma düşürebilir miyim?' diye bir anlayış ortaya koymaya çalıştılar. Tezgahları bitmiyor. Zayıf düşersek katbekat üzerimize oynayacakları apaçık ortadadır."

'TERÖRÜ ORADAN KAZIDIK, ALDIK'

Türkiye'nin önemli işler yaptığını kaydeden Bakan Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak isteyenlere Amerika destek oldu değil mi? Oldu. Afrin'e binlerce TIR silah gönderdi değil mi? Gönderdi. Peki, Irak'ın kuzeyinde bunlar devlet kurabildiler mi? Kuramadılar. Peki, Afrin'de terör merkezini devam ettirebildiler mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde de devlet kurdurmadık. Afrin'in merkezine de Amerika bize dedi ki 'Girerseniz başınıza iş açarsınız'. Çatır çatır girdik. Terörü oradan kazıdık, aldık. Tayyip Erdoğan tarihe bir not bıraktı. Sizin 50 gramlık oy pusulalarıyla aldığı iradeyle bütün dünyaya dedi ki 'Ey dünya size sesleniyoruz. Türkiye olarak sesleniyoruz. Bizim coğrafyamızda bize rağmen kimseye oyun kurdurmayız'" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TOZUNU ATIYORUZ'

Ülkenin huzuru ve birliğiyle kimseyi oynatmayacaklarını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Emin olun; 13- 14 yaşındaki kızları dağa götürüp, o kızlara taciz ettirenlere, tecavüz ettirenlere ve anaları gözü yaşlı bırakanlara hesabını sormaz, burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. HDP'nin vekilleri, ben onlara milletvekili demiyorum; çünkü onlar bu milletin milletvekili olabilecek karaktere ve haysiyete sahip değil. Onlar PKK'nın vekilidir. İstanbul'dan bir araya gelecekler sonra yürüyecekler. Nereye yürüyecekler? 15 vilayet daha sonra Diyarbakır'a gidecekler. Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş eylemi yapacaklar. Diyarbakır'da sonlandıracaklar sonra da bütün dünyaya duyuracaklarmış. Ne demişiz? Kötü bir şey demedik. 'Sizi yürüten adam değildir' dedik. İstanbul'da Taksim Meydanı var. Otelin 2 metre önüne çıktılar, bizim polislerimiz orada onları şapa oturttu. Son 2 yılda, 2017- 2018'de 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 barınak ve sığınağı ortadan kaldırdık. Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük düzeye düşürdük. Onun 3 katı kadar terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Sadece onu mu? PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz."

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkan Süleyman Topcu'ya yerel seçim için oy sözü istedi.

