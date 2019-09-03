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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ı resmi törenle karşıladı 2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ı resmi törenle karşıladı 1
Bakan Soylu: Bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek
GENEL 03.09.2019, 18:15
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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