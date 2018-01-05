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Bakan Soylu: Benim polisim, jandarmam ne demek istediğimi anladı (3)

2017'DE FETÖ'DEN 48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda terörle mücadeleyi de anlattı. Herkese düşen sorumluluk olduğunu söyleyen...

Bakan Soylu: Benim polisim, jandarmam ne demek istediğimi anladı (3)

2017'DE FETÖ'DEN 48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda terörle mücadeleyi de anlattı. Herkese düşen sorumluluk olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendiriyoruz. Böylelikle sonuca ulaşıyoruz. 15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi" dedi. Süleyman Soylu, milletin 15 Temmuz'da Türkiye topraklarında gözü olanlara cevabını verdiğini de vurguladı.

 

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