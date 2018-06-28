Bakan Soylu: Barajı aşamayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırıldı

Enver ALAS/ İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar olduğunu belirterek, "Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır. Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir. Bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur." dedi.

Süleyman Soylu, milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölgede bulunan ilçelere bugün teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Bakan Soylu'nun ilk durağı saat 10.00'da geldiği Kasımpaşa'daki Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Soylu, ilçe teşkilatı mensuplarına seçim dönemindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye için yeni bir milat, yeni bir başlangıç yeni bir heyecan ve inanıyorum ki tüm hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir adım. Bu adımı da AK Parti teşkilatları ve AK Parti kadrolarına atmak nasip oldu" diye konuştu.

"ALLAH'A HAMDOLSUN BİR DEMOKRASI BEREKETİ YAŞANDI"

Bakan Soylu, seçim dönemine ilişkin, "Bir seçim dönemi geçirdik. Bir iki olay haricinde Allah'a hamdolsun bir demokrasi bereketi yaşandı. Bu demokrasi bereketi içerisinde Türkiye'nin her tarafından geçmiş seçimlere oranla en olaysız, sükun içerisinde Türkiye'nin her noktasında bir seçim oldu. Gerek olay sayıları açısından gerek bize yansıyanlar açısından bizim en çok sevineceğimiz, bir de bütün dünyaya nazire olurcasına katılımı çok yüksek bir seçim oldu. Bu seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açısından kullanılan oyların yüzde 100'ü milli iradeye yansımıştır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması yüzde 98'in üzerindedir. Bu Türkiye'nin demokrasisi açısından, çoğulculuk açısından bizim ortaya koymuş olduğumuz önemin, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu önemin, ne kadar çoğulculuğu sağladığı, demokrasiyi güçlendirdiği bir kez daha bir kez daha ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARAFINDAN BARAJ AŞTIRILMIŞTIR.

"Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır" diyen Süleyman Soylu, "Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir. Bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. İnanıyorum ki milletimiz bunu çok iyi analiz etmiştir. Neyin ne olduğu açık bir şekilde seçim sonuçlarında görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti teşkilat mensuplarına seslenerek şunları söyledi:

"Benim sizden ricam sahadan çıkmamaktır. Bu kampanyanın sahada yerel seçimlere kadar devam ettiğini milletimizle beraber paylaşmaktır. Çünkü 2019 Mart seçimlerinde büyük bir hayati önem taşımaktadır. AK Parti bugünkü başarısını yerel yönetimlerde atmış olduğu önemli adımlara borçludur. Onun için yerel yönetimlerde 2019'da alacağı sonuçlar, 2023 hedeflerine ve 2071 hedeflerine daha fazla yaklaştıracaktır. Allah'a şükürler olsun ki partimiz bir seçim daha kazanmıştır. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben İstanbul'da 2. bölgede milletvekiliyim. Emrinize amadeyim. Dün ne söylediysem bugün aynı noktadayım. Verilen emanetin farkındayız. Bu emaneti inşallah hep birlikte yüzümüzü millete mahcup etmeden yürütmeyi cenabı Allah bize nasip eder."

Süleyman Soylu, Beyoğlu'ndaki ziyaretinin ardından Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçti.

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