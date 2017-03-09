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Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var (2)

YİNE CHP'Yİ SUÇLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Çine ilçesinde yaptığı konuşmada da yine CHP'nin terör örgütleriyle ittifak kurduğunu iddia etti. Kendilerinin Ak Parti olarak, MHP ile ittifak yaptıklarını söyleyen...

Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var (2)

YİNE CHP'Yİ SUÇLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Çine ilçesinde yaptığı konuşmada da yine CHP'nin terör örgütleriyle ittifak kurduğunu iddia etti. Kendilerinin Ak Parti olarak, MHP ile ittifak yaptıklarını söyleyen Süleyman Soylu, "Birbirimizle bir yerde buluştuk. Şimdi de milletimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Murat Karayılan Kandil'de ne söylüyorsa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Türkiye'de aynısını söylüyor. FETÖ ile beraber oldu, PKK ile beraber oldu" dedi.
Almanya ile Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirme yapan Soylu, "Sen ne kadar konuşturmazsan konuşturma, Türkiye sevgisini o insanlardan silip atamazsın. Adnan Menderes 1958-1960 yıllarında Almanlarla masaya oturuyor. 'Siz bizim burada 5 fabrika yapın sizden işçi alalım' deniyor. 1960 darbesi oluyor fabrikalar havaya uçuyor. Bu sistemi hep birlikte 16 Nisan'da büyük kuvvet, güçle ve iradeyle değiştirmek zorundayız. Bu Türkiye için önemli bir fırsattır. Avrupa'da büyük balık küçük balıkları sürekli olarak yutmaya çalışıyor. Onlar orada onu yaparken, bizim ikinci sıçramamızı yapmamız lazım" dedi.
Süleyman Soylu konuşmasında Avrupa ile 300 yıldır açılan mesafeyi Ak Parti'nin 14 yılda kapattığını ileri sürdü.

Burhan CEYHAN/ÇİNE (Aydın), () -

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