Bakan Soylu: “7 teröristi etkisiz hale getirdik"

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL ()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi 21'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, “Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı, 7 tane teröristi orada bir yerden bir yere nakledilirken gördü. Hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı ve orayı kontrol altına aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nden hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız bir taraftan da uçaklarımızda birlikte sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21'inci Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının da yer aldığı törende Bakan Soylu konuşma yaptı.

"TERÖR KÜRSEL BİR AKILLA YÖNETİLİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, " Pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızdaki törene katıldım. Orada şehitlerimizi anarken şehidimiz Sevda Güngör kızımızın ismini de özellikle ifade etmiştim. Bugün de sizlerle onun isminin verildiği salonda buluşmak nasip oldu. Bu millet uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza gani gani rahmet eylesin. Bugün başka şehirlerdeki polis okullarında sizlerle birlikte tam 9 bin 180 kardeşimiz bu teşkilata dahil oluyorlar. Biz sizleri sadece kadro olsun iş sahibi olsun diye değil, bilesiniz ki sizlere çok ihtiyacımız var. Dünyada kötülük artıyor. Kötü insanlar maalesef boş durmuyorlar. Her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ediyorlar. Terör artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetiliyor. PKK'ya, DEAŞ'a, DHKP-C ve FETÖ gibi örgütleri birbirlerine ekliyor ve birbirleriyle beraber güçlenmeye çalışıyorlar. İnsanlara şifa vermesi gereken laboratuvarlarda ilaçlar yapması gereken bilim adamları, uyuşturucuların en zehirli olanlarını, pek çok bağımlılık yapanlarını imal ediyorlar" dedi.

"15 TEMMUZ'UN PERSONEL NOKTASINDAKİ TAHRİBATI KAPATILDI"

"Sadece uyuşturucunun kendisini değil, uzmanlığını da ihraç ediyorlar. Morfini, eroine dönüştüren teknikler geliştiriyorlar" diyen Soylu, "Uyuşturucu parasını teröre, silah ticaretine harcıyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de vicdan suçları ortaya çıkarttılar. İnsanların kredi kartlarını çalıyorlar. Şahsi bilgilerini çalıyorlar. Ya bankadaki parasına ya da insanların şahsiyetine, onuruna saldırıyorlar. Öte taraftan terör örgütlerine destek veriyorlar, bilgi sağlıyorlar. Bütün bunların yanı sıra insan ve araç yoğunluğundan, belki eğitimden, belki araçların çok hızlı olmasında trafik kazalarında insan hayatlarını tehdit etmeye devam ediyorlar. Bütün bunlar ve daha sayamadığım birçok kötülük için sizlere ihtiyacımız var. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet Teşkilatı'mızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte, ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bu yıl için 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatı'mıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Emniyet Teşkilatı'mızda FETÖ'yle mücadele sürecinin, 15 Temmuz'un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçilmiştir" şeklinde konuştu.

"BAKAN SOYLU, UYUŞTURUCUDAN HÜKÜM GİYENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Uyuşturucuda 2016'nın ilk 6 ayında 4 bin 33 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını kaydeden Soylu," 2018 yılının Haziran sonu itibariyle de 12 bin 309 zehir tacirini içeri tıktık. Halen uyuşturucudan kesin hüküm giymiş olarak yaklaşık 32 bin kişi hapistedir. 8 bin kişinin de yargı süreci son aşamasındadır. Bütün bunları 4 bin 674 narkotik personeli ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Şimdi bunlara narkotik konusunda özel eğitim almış bin personeli de ekliyoruz ve bu arkadaşların 800 tanesini de İstanbul'da görevlendiriyoruz. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6 ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29.2 toplamda ise yüzde 17.2 azalma oldu. Attığımız adımların karşılığını da huzur ve asayiş olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Soylu, "Dün gece saat 2 buçuk - 3 sularında Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı, 7 tane teröristi orada bir yerden bir yere nakledilirken gördü. Hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı ve orayı kontrol altına aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nden hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız bir taraftan da uçaklarımızda birlikte sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik. İnsansız hava araçları ile yaptığımız operasyonlarda bugüne kadar bir tek şehit verdik. Bir taraftan terörle mücadele ediyor bir taraftan teknolojimizi yükseltiyor bir taraftan da operasyon kabiliyetimizi geliştiriyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Soylu, dereceye girenlere plaket verdi. Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21'inci Döneminde 616 öğrencinin kep attığı ve 338'inin kadın, 278'inin de erkek öğrenci olduğu öğrenildi.