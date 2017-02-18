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Bakan Soylu: 5 aydır peşinde olduğumuz terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin son 5 aydır peşinde olduğu, son zamanlarda bir çok olayın faili olduğu belirtilen teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman...

Bakan Soylu: 5 aydır peşinde olduğumuz terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin son 5 aydır peşinde olduğu, son zamanlarda bir çok olayın faili olduğu belirtilen teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda partililerle buluşan Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısında bir çocuğun şehit olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Bakan Soylu, ayrıca, güvenlik güçlerinin 5 aydır peşinde olduğu bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı, ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen birçok olayın faili... Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz, onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin, bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden, yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin, söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" diye konuştu.

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