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Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz (AKTÜEL)

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye dikkat çekerek, “4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen sene 104 bin operasyon yaptık. 11 Kasım itibari ile toplam 109 bin operasyon sayımız...

GENEL 14.11.2019, 22:40

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye dikkat çekerek, “4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen sene 104 bin operasyon yaptık. 11 Kasım itibari ile toplam 109 bin operasyon sayımız var. Bu yıl 135 tane üst düzey teröristi etkisiz hale getirdikö dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra iş dünyasından birçok kişi katıldı. İTO Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında konuşan Soylu, "Kim İran sınırını yönetebilir? Kim Irak sınırını yönetebilir? Kim Suriye sınırını yönetebilir? Kim aynı zamanda DEAŞ, aynı zamanda PYD,YPG, aynı zamanda FETÖ, aynı zamanda aşırı sol örgütlerin her birinin ucunun dışarıda olduğu Türkiye'yi istikrarsızlaştırma projelerine karşı dik durabilir. Ben sizlere de milletimize de müteşekkirim. 3 milyon 670 bin Suriyeli kardeşimiz var Türkiye'de. Hangi ülkenin içerisine koyarsanız koyun, toplumsal olayları durdurabilmek mümkün değildir. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. İçerimizdeki sorunlara sürekli dışarıdan kürekle yangın malzemesi taşınmasından yorulmuşuz. Sürekli bütün sorunları 780 bin kilometrelik Türkiye içerisine yıkmaya çalıştılar. Hep üzerimize yıktılar. PKK meselesini, mezhep meselelerimizi, köylülük şehirlilik meselelerimizi. Yetmedi vesayet ve ekonomik problemlerle de sürekli olarak üzerimize geldiler" dedi. 


 



 


 

“4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ"



Soylu, “Bakın bugün dünyanın birçok ülkesinde toplumsal olaylar var. Hangi ülkede toplumsal olaylar oluyorsa bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Her ülkenin ilk adresi tecrübemiz, bilgimiz ve buna müdahale kabiliyetimiz dolayısıyla Türkiye'dir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Biz ne yaparız? Bize imkan ve kabiliyetlerimizden nasıl istifade ettirebiliriz, hem bilgimiz hem imkanlarımızdan dolayı. Birkaç kez örneğini verdim. Balkanlarda bir ülkede bu tip olaylar oldu yakın bir zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana talimat verdi. Dedi ki, 'Hem en tecrübeli arkadaşlarınızı gönderin, hem de isteklerinizi gönderin. 24 saat geçmemişti ki. 2 kargo uçağı ve en tecrübeli arkadaşlarımız, Sayım Cumhurbaşkanımızın talimat verdiğinden 18 saat sonra ilgili ülkenin havalimanına indiler. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen sene 104 bin operasyon yaptık. 11 Kasım itibari ile toplam 109 bin operasyon sayımız var. Bu yıl 135 tane üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Kırmızı, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere. Örgüte katılımın tarihinin en az seviyesinde 104 bu yıl. 5 bin 580 idi 2014'te. Bununla mücadele etmek mümkün mü. Bu psikoloji ile mücadele etmek mümkün mü. Örgütte ikna ettiğimiz 4 bin 500'ün üzerinde terör örgütlerinde mensup olanların aileleriyle içeride ve dışarıda. Aileleri ile görüşüyoruz birçok defa. Evlatlarınızı ikna ederek adalete teslim edin diye. Bunda yoğun bir başarı elde ettiğimiz. Şuan da 220 kişiyi ikna ettik. 104 kişi terör örgütüne Türkiye'den katılmış biz 220'sini terör örgütünün içindeyken ikna ederek adalete teslim etmişiz. Bütün bunlarla ilgili önemli bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorumö diye konuştu.


 



 


 

“3 BİN 60 DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİKö



Bakan Soylu, “Bir de Türkiye'de DEAŞ problemi söz konusu. Küresel bir terör örgütü idi, eylemlerinde yaşanan can kaybında dünyada en çok zararı gören Türkiye. Belki Ortadoğu kaynaklı göçün en önemli tetikçilerinden biridir DEAŞ terör örgütü. Türkiye'nin bununla Fırat Kalkanı Harekatı ile göğüs göğse çarpıştı. 3 bin 60 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Başka hiçbir ülkenin böyle bir mücadelesi söz konusu değildi. DEAŞ'ın videolarını gördüklerinde 3 gün dışarı çıkmadı Avrupalılar. AVM'lere gidemediler, her şeyleri alt üst oldu, akılları alt üst oldu. Ama Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden onları temizledi ve süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizde olmasına rağmen süpürdü. Yakın coğrafya ve sınırımıza yakın bir tehdit olmasına rağmen. İçerde önemli operasyonlar gerçekleştirdik, sınır güvenliğinde de önemli tedbirler aldıkö İfadelerini kullandı.


 

 

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