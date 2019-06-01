Bakan Soylu: 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik

Yılmaz BEZGİN - İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik" dedi.

Süleyman Soylu, Başakşehir'de bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Soylu, teröre göz açtırmamak amacıyla operasyonların sürdüğünü ifade etti. Bakan Soylu, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize (Adana)

silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik. Yani hakikaten Türkiye özellikle terörle mücadele konusunda önemli bir dönem yaşamaktadır" diye konuştu. Bakan Soylu, "Allah'a şükürler olsun büyükşehirlerimizde çok zamandır büyük terör olayıyla karşı karşıya kalmadığımızı söyleyebiliriz" dedi.

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