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Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni inceledi

ANKARA ()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Ankara'da...

Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni inceledi

ANKARA ()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Ankara'da kamu kurumlarınca yürütülen tüm acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplandığı belirtildi. '112 Acil Çağrı Merkezi', 110 itfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ile diğer zaruri numaraların tek merkezde ve tek numara altında toplanıldığı 7/24 esasına göre etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunacağı ifade edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin , vatandaşların acil durum çağrısı yapması halinde, birden çok numara yerine tek bir numarayla ulaşmalarını sağlayarak acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabileceği ifade edildi. Ziyarette İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Ankara Valisi Ercan Topaca, İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Ulu, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir yer aldı.

 

 

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