istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Selçuk: Üzerimize düşeni yerine getirmeye yarın hazırız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir özel okulun öğretmenlere maaş vermediği iddialarıyla ilgili, bakanlığın üzerine düşeni yapacağını söyledi. Selçuk, "Üzerimize düşen tedbiri yerine getirmemiz söz konusuysa, buna yarın hazırız"...

GENEL 15.12.2019, 22:13
Bakan Selçuk: Üzerimize düşeni yerine getirmeye yarın hazırız
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir özel okulun öğretmenlere maaş vermediği iddialarıyla ilgili, bakanlığın üzerine düşeni yapacağını söyledi. Selçuk, "Üzerimize düşen tedbiri yerine getirmemiz söz konusuysa, buna yarın hazırız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, özel bir okulda öğretmenlerin maaşının verilmediği iddialarına ilişkin, "Bu konuda, mevzuat gereği eğer bizim üstümüze düşen tedbiri yerine getirmemiz söz konusuysa buna yarın hazırız. Her tülü hazırlığımız var. Ama bu tür işlem 'açtım-kapattım' şeklinde yürüyen işler değil. Belirli mevzuatı takip etmek ve üç kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Her türlü duruma karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" ifadelerini kullandı.
'DAHA FAZLA DENETİM YAPMAMIZ LAZIM'
Bakan Selçuk, okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağış Köksal'ın ölümüyle ilgili, şu anki mevzuata göre okul kantinlerinde cips, kola ve benzer ürünlerin satılmasının yasak olduğunu kaydetti. Okullarda daha fazla denetim yapılması gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kantinde istenmeyen ürünlerin satışıyla ilgili elbette bazı durumlar var. 29 Kasım'da Tarım Bakanlığı'nın bir teftişinin olması ve aynı hafta okul yönetiminin teftişinin olması ile ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini yine de söylüyor. Bununla ilgili çalışıyor" diye konuştu.

 

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10