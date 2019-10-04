Bakan Selçuk'tan 'Hayvanları Koruma Günü' mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hayvanları Koruma Günü'nde, barınaktan sahiplenip, 'Pergel' adını verdiği köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk, "Biz örnek olduk, binlerce okul kapılarını hayvanlara açtı" dedi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Selçuk, barınaktan sahiplenip, 'Pergel' adını verdiği köpeği öğrenciler ile severken çekilen fotoğrafını paylaştı. Selçuk, mesajında, öğrencilerin bakanlık binasına gelip, 'Pergel' ile tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:"Asıl güzeli şu; biz örnek olduk, binlerce okul kapılarını hayvanlara açtı. Bir çocuğa 'hayvanları sev, hayvanların da hakları vardır, bunları bil' diyebilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Ancak bunu yaşantınıza uygulayamadığınızda burada kalır bilgi. Biz istedik ki çocuklar, geçerken selam versinler, teneffüste gidip sevsinler, bir kap su bıraksınlar, okulda böyle öğrensin, hayatta da uygulasınlar. Geçen gün buraya gelen bir öğrenci diyor ki 'Siz bir de bizim okuldaki kedimizi görseniz' Keşke görsem, herkes görse. O zaman hiç demezdik bugün hayvan hakları günü. Bu çocuklar görecekler; insanın hakkını, kendinin hakkını, çocuğun hakkını, tabiatın, hayvanın hakkını görecek ve teslim edecekler. Buna inanıyorum."